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Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией - РИА Новости, 26.01.2023
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Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией
Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией - РИА Новости, 26.01.2023
Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией
Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с участием России, оно отражает национальные интересы, заявил вице-спикер законодательной палаты... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:28
2023-01-26T12:15
экономика
алексей миллер
узбекистан
газпром
россия
казахстан
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ТАШКЕНТ, 26 янв — РИА Новости. Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с участием России, оно отражает национальные интересы, заявил вице-спикер законодательной палаты страны Алишер Кадыров в Telegram-канале."Эта работа не вредит нашим национальным интересам, а приносит только пользу. Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет", — говорится в публикации.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. В Минэнерго Узбекистана подчеркнули, что страна сохранит право собственности на свою газотранспортную систему."Газпром" 18 января сообщил о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном.В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для согласования вопросов транспортировки российского сырья.На первом этапе идея предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с образованием юрлица, но эти вопросы еще обсуждаются, разъяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как заявляли тогда в Узбекистане, страна не намерена вступать ни в какой союз или альянс, а будет импортировать ресурсы на основе коммерческих контрактов.
https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844027616.html
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экономика, алексей миллер, узбекистан, газпром, россия, казахстан
Экономика, Алексей Миллер, Узбекистан, Газпром, Россия, Казахстан
10:28 26.01.2023 (обновлено: 12:15 26.01.2023)
 
Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией

Вице-спикер Кадыров: Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 янв — РИА Новости. Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с участием России, оно отражает национальные интересы, заявил вице-спикер законодательной палаты страны Алишер Кадыров в Telegram-канале.
"Эта работа не вредит нашим национальным интересам, а приносит только пользу. Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет", — говорится в публикации.
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Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. В Минэнерго Узбекистана подчеркнули, что страна сохранит право собственности на свою газотранспортную систему.
"Газпром" 18 января сообщил о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном.
В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для согласования вопросов транспортировки российского сырья.
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На первом этапе идея предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с образованием юрлица, но эти вопросы еще обсуждаются, разъяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как заявляли тогда в Узбекистане, страна не намерена вступать ни в какой союз или альянс, а будет импортировать ресурсы на основе коммерческих контрактов.
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ЭкономикаАлексей МиллерУзбекистанГазпромРоссияКазахстан
 
 
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