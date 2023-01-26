https://ria.ru/20230126/gaz-1847508481.html

Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией

Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией - РИА Новости, 26.01.2023

Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией

Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с участием России, оно отражает национальные интересы, заявил вице-спикер законодательной палаты... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:28

2023-01-26T10:28

2023-01-26T12:15

экономика

алексей миллер

узбекистан

газпром

россия

казахстан

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ТАШКЕНТ, 26 янв — РИА Новости. Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с участием России, оно отражает национальные интересы, заявил вице-спикер законодательной палаты страны Алишер Кадыров в Telegram-канале."Эта работа не вредит нашим национальным интересам, а приносит только пользу. Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет", — говорится в публикации.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. В Минэнерго Узбекистана подчеркнули, что страна сохранит право собственности на свою газотранспортную систему."Газпром" 18 января сообщил о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном.В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для согласования вопросов транспортировки российского сырья.На первом этапе идея предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с образованием юрлица, но эти вопросы еще обсуждаются, разъяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как заявляли тогда в Узбекистане, страна не намерена вступать ни в какой союз или альянс, а будет импортировать ресурсы на основе коммерческих контрактов.

https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844027616.html

https://ria.ru/20230125/gaz-1847446229.html

https://ria.ru/20230125/gaz-1847244735.html

узбекистан

россия

казахстан

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экономика, алексей миллер, узбекистан, газпром, россия, казахстан