10:28 26.01.2023 (обновлено: 12:15 26.01.2023)
Узбекистан прорабатывает соглашение по газу с Россией
Вице-спикер Кадыров: Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с Россией
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 янв — РИА Новости. Узбекистан прорабатывает многостороннее соглашение по газу с участием России, оно отражает национальные интересы, заявил вице-спикер законодательной палаты страны Алишер Кадыров в Telegram-канале.
"Эта работа не вредит нашим национальным интересам, а приносит только пользу. Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет", — говорится в публикации.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. В Минэнерго Узбекистана подчеркнули, что страна сохранит право собственности на свою газотранспортную систему.
"Газпром" 18 января сообщил о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном.
В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для согласования вопросов транспортировки российского сырья.
На первом этапе идея предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с образованием юрлица, но эти вопросы еще обсуждаются, разъяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как заявляли тогда в Узбекистане, страна не намерена вступать ни в какой союз или альянс, а будет импортировать ресурсы на основе коммерческих контрактов.