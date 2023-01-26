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Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией - РИА Новости, 26.01.2023
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Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией
Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией - РИА Новости, 26.01.2023
Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией
"Нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T23:08
2023-01-26T23:58
в мире
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борис джонсон
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великобритания
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому каналу "Рада".В конце января политик приезжал в Киев, где встречался в Владимиром Зеленским.Среди прочего экс-премьер отметил, что процесс по урегулированию конфликта, включавший Минские соглашения, "никуда не двигался". По его словам, ограничительные меры против России нужно было вводить еще в 2014 году.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, борис джонсон, киев, великобритания, владимир зеленский
В мире, Украина, Борис Джонсон, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский
23:08 26.01.2023 (обновлено: 23:58 26.01.2023)
 
Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией

Джонсон: "нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому каналу "Рада".
В конце января политик приезжал в Киев, где встречался в Владимиром Зеленским.
Среди прочего экс-премьер отметил, что процесс по урегулированию конфликта, включавший Минские соглашения, "никуда не двигался". По его словам, ограничительные меры против России нужно было вводить еще в 2014 году.

"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский процесс" и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать", — заявил Джонсон.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.
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