23:08 26.01.2023 (обновлено: 23:58 26.01.2023)
Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией
Джонсон: "нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией
© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому каналу "Рада".
В конце января политик приезжал в Киев, где встречался в Владимиром Зеленским.
Среди прочего экс-премьер отметил, что процесс по урегулированию конфликта, включавший Минские соглашения, "никуда не двигался". По его словам, ограничительные меры против России нужно было вводить еще в 2014 году.
"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский процесс" и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать", — заявил Джонсон.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.