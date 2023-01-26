https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847731915.html

Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией

Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией - РИА Новости, 26.01.2023

Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией

"Нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T23:08

2023-01-26T23:08

2023-01-26T23:58

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Нормандский формат" переговоров по Украине был дипломатической имитацией, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому каналу "Рада".В конце января политик приезжал в Киев, где встречался в Владимиром Зеленским.Среди прочего экс-премьер отметил, что процесс по урегулированию конфликта, включавший Минские соглашения, "никуда не двигался". По его словам, ограничительные меры против России нужно было вводить еще в 2014 году.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, борис джонсон, киев, великобритания, владимир зеленский