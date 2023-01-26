https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847555949.html

Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине

Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине

Владимир Зеленский заявил, что с радостью бы отнесся к идее назначить британским послом на Украине экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, но считает, что... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:37

2023-01-26T12:37

2023-01-26T12:37

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с радостью бы отнесся к идее назначить британским послом на Украине экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, но считает, что тот еще не готов к этому посту. При этом он не стал отвечать на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Джонсон снова решил баллотироваться на пост премьера Великобритании, заявив, что "было бы неправильно высказывать поддержку" Джонсону в этом вопросе. Зеленский добавил, что у него хорошие отношения с нынешним британским премьером Риши Сунаком. Владимир Зеленский сообщил 22 января, что встретился в Киеве с Джонсоном. По информации офиса Зеленского, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским "формулы мира".

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, владимир зеленский, украина, великобритания