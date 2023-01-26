Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине
Президент Зеленский заявил, что Джонсон пока не готов быть послом Британии на Украине
© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с радостью бы отнесся к идее назначить британским послом на Украине экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, но считает, что тот еще не готов к этому посту.
"С большим удовольствием. Он отличный парень. Я не уверен, что он готов к такому статусу ... Но, кто знает", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос ведущей британского телеканал Sky News о том, хотел бы он видеть Джонсона в роли британского посла на Украине.
При этом он не стал отвечать на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Джонсон снова решил баллотироваться на пост премьера Великобритании, заявив, что "было бы неправильно высказывать поддержку" Джонсону в этом вопросе.
Зеленский добавил, что у него хорошие отношения с нынешним британским премьером Риши Сунаком.
Владимир Зеленский сообщил 22 января, что встретился в Киеве с Джонсоном. По информации офиса Зеленского, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским "формулы мира".