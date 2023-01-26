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Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине
Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине
Владимир Зеленский заявил, что с радостью бы отнесся к идее назначить британским послом на Украине экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, но считает, что... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:37
2023-01-26T12:37
в мире
борис джонсон
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с радостью бы отнесся к идее назначить британским послом на Украине экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, но считает, что тот еще не готов к этому посту. При этом он не стал отвечать на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Джонсон снова решил баллотироваться на пост премьера Великобритании, заявив, что "было бы неправильно высказывать поддержку" Джонсону в этом вопросе. Зеленский добавил, что у него хорошие отношения с нынешним британским премьером Риши Сунаком. Владимир Зеленский сообщил 22 января, что встретился в Киеве с Джонсоном. По информации офиса Зеленского, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским "формулы мира".
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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, украина, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
12:37 26.01.2023
 
Зеленский заявил, что Джонсон не готов быть послом Британии на Украине

Президент Зеленский заявил, что Джонсон пока не готов быть послом Британии на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с радостью бы отнесся к идее назначить британским послом на Украине экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, но считает, что тот еще не готов к этому посту.
"С большим удовольствием. Он отличный парень. Я не уверен, что он готов к такому статусу ... Но, кто знает", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос ведущей британского телеканал Sky News о том, хотел бы он видеть Джонсона в роли британского посла на Украине.
При этом он не стал отвечать на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Джонсон снова решил баллотироваться на пост премьера Великобритании, заявив, что "было бы неправильно высказывать поддержку" Джонсону в этом вопросе.
Зеленский добавил, что у него хорошие отношения с нынешним британским премьером Риши Сунаком.
Владимир Зеленский сообщил 22 января, что встретился в Киеве с Джонсоном. По информации офиса Зеленского, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским "формулы мира".
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