https://ria.ru/20230126/dollar-1847436104.html

Избавиться от доллара готовы уже даже на "заднем дворе" США

Избавиться от доллара готовы уже даже на "заднем дворе" США - РИА Новости, 26.01.2023

Избавиться от доллара готовы уже даже на "заднем дворе" США

Американцы предложили отправить находящуюся на вооружении колумбийской армии российскую военную технику на Украину, подтвердил президент страны Густаво Петро в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:00

2023-01-26T08:00

2023-01-26T08:10

авторы

густаво петро

джо байден

си цзиньпин

латинская америка

сша

бразилия

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847432350_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_df8ef005f5238832d183c10e2e2b7aeb.jpg

Американцы предложили отправить находящуюся на вооружении колумбийской армии российскую военную технику на Украину, подтвердил президент страны Густаво Петро в Буэнос-Айресе на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК):"Мы не занимаем ничью сторону. Мы на стороне мира. Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она ни находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте. <...> Латинская Америка, вместо того чтобы делать ставки, какой блок останется — НАТО или российский, должна требовать мира".В мировой геополитике о Латинской Америке вспоминают в последнюю очередь, в том числе в эпоху глобальной трансформации всего и вся. Из всех регионов мира она получается как бы самой неважной — не сравнится не то что с Европой, Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией, Индией или Китаем, но даже с Африкой, за которую идет жесточайшая борьба всех ключевых игроков. А Латинская Америка — это какой-то никому особо не интересный аутсайдер, ни на что толком не влияющий: вроде бы уже не "задний двор" США, но огромное количество внутренних проблем в каждой из стран региона не позволяет им скооперироваться и стать полноценным игроком на мировой арене. Но многополярный мир уже строится — и в этом участвуют как крупнейшие мировые державы, так и региональные объединения (не только ЕС, но и такие, как АСЕАН). Причем роль последних будет только возрастать — и опоздавшие рискуют так и остаться объектом манипуляций.При этом речь идет о немалой части человечества: Латинская Америка — это две трети миллиарда населения (сопоставимо с Европой), живущие в 34 государствах. Целый континент, за исключением США и Канады. Понятно, что США исторически считали его своим и сейчас их мощь — финансово-экономическая, военная и идеологическая — сильно превышает совокупные возможности всех латиноамериканцев. Но интегрироваться вокруг и под США латиноамериканцы не хотят, потому что в этом случае будут даже не младшим партнером, а просто слугой. Очевидно, что США и так имеют огромное влияние на Латинскую Америку: экономика той же Мексики — одной из двух крупнейших стран региона — практически полностью завязана на Штаты. Но это не отменяет стремления латиноамериканских государств выстроить собственный интеграционный проект, опирающийся на свои силы, а не на зависимость от американцев. Нынешний исторический момент дает латиноамериканцам уникальную возможность приступить к реальной интеграции. Не потому, что внимание Штатов отвлечено на европейское и тихоокеанское направления, а потому, что как раз сейчас идет формирование правил будущего миропорядка.Поэтому неудивительно, что, хотя на форум СЕЛАК пригласили в качестве гостя и Джо Байдена (но он не приехал), перед участниками саммита выступил (пусть и не очно, а с видеообращением) китайский лидер Си Цзиньпин, заявивший о полной поддержке интеграционных процессов в СЕЛАК. Китай давно уже стал для многих стран региона важнейшим торговым партнером, да и объем кредитов растет с каждым годом. Но, кроме американского противодействия, китайцам мешают внутренняя нестабильность в странах региона и их зависимость от международных (то есть западных) финансовых институтов. Именно поэтому идея о создании общей валюты (сура — "юг" по-испански), высказанная вернувшимся к власти президентом Бразилии Лулой, имеет далеко не только региональное значение. Причем Лула и сам об этом заявил:"Если бы все зависело от меня, мы бы всегда торговали с другими странами в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара. Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС?"Хотя МЕРКОСУР объединяет всего четыре страны региона — правда, среди них две крупнейшие страны Южной Америки (Бразилия и Аргентина), — договоренность об использовании в торговле единой валюты стала бы мощнейшим шагом в продвижении к общему рынку и обретении подлинной финансовой независимости. Понятно, что на создание общей (не заменяющей национальные в самих странах) валюты даже для МЕРКОСУР потребуются многие годы, а главным препятствием является ужасное финансовое положение пережившей несколько дефолтов Аргентины, но без финансовой самостоятельности ей и не выбраться из кризиса. Впервые об общей валюте в Латинской Америке заговорили еще в конце 80-х, но сейчас и глобальная ситуация другая, и понимание необходимости реальных действий куда более отчетливое.Слова Лулы о БРИКС неслучайны: российско-китайско-индийский альянс выступает центром сборки всего незападного мира, в том числе в деле строительства новой финансовой системы. И если сейчас в БРИКС из латиноамериканских стран входит только Бразилия, то скоро к нему может присоединиться еще и Аргентина (уже подавшая заявку) — и тогда вопрос об общей валюте для латиноамериканцев станет еще более актуальным. Не только для торговли с Россией и Китаем, но и в целом для своей торговли со всем миром. Потому что иначе ни о какой самостоятельной роли Латинской Америки в новом мире можно будет даже не мечтать, да и Бразилии, которая претендует на роль лидера региона и мотора интеграции, будет непросто сохранить свое доминирующее положение.В нашей стране Латинскую Америку чаще всего вспоминают в связи с глобальной конфронтацией с США и говорят при этом про тройку самых близких к нам стран региона — фактически союзников — Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Но даже с учетом важности двусторонних отношений с ними (включая чисто военные) большее значение для нас имеет поддержка латиноамериканской интеграции и участие региона в дедолларизации, построении альтернативного западному миропорядка. Потому что именно это приближает наступление нового, постатлантического мироустройства.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846219855.html

https://ria.ru/20230124/valyuta-1847063616.html

https://ria.ru/20230125/briks-1847351335.html

латинская америка

сша

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, густаво петро, джо байден, си цзиньпин, латинская америка, сша, бразилия, брикс, меркосур, нато, в мире, динамика курсов валют, доллар