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В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года - РИА Новости, 26.01.2023
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В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года
В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года - РИА Новости, 26.01.2023
В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:23
2023-01-26T13:28
общество
технологии
антон горелкин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей. "Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков", - отметил он в видеоинтервью. Ранее РИА Новости сообщили во "ВКонтакте", что соцсеть разрабатывает технологию, позволяющую проверять загруженные на платформу фотографии и видеоролики на наличие манипуляций, связанных с подменой лица, компания планирует запустить функцию в течение полугода.
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общество, технологии, антон горелкин, единая россия, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Единая Россия, Госдума РФ
13:23 26.01.2023 (обновлено: 13:28 26.01.2023)
 
В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года

Депутат Госдумы Горелкин допустил появление механизма маркировки дипфейков до конца года

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков.
Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.
"Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков", - отметил он в видеоинтервью.
Ранее РИА Новости сообщили во "ВКонтакте", что соцсеть разрабатывает технологию, позволяющую проверять загруженные на платформу фотографии и видеоролики на наличие манипуляций, связанных с подменой лица, компания планирует запустить функцию в течение полугода.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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