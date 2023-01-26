https://ria.ru/20230126/dipfeyk-1847571862.html

В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года

В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года - РИА Новости, 26.01.2023

В Госдуме допустили появление маркировки дипфейков до конца года

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:23

2023-01-26T13:23

2023-01-26T13:28

общество

технологии

антон горелкин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей. "Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков", - отметил он в видеоинтервью. Ранее РИА Новости сообщили во "ВКонтакте", что соцсеть разрабатывает технологию, позволяющую проверять загруженные на платформу фотографии и видеоролики на наличие манипуляций, связанных с подменой лица, компания планирует запустить функцию в течение полугода.

https://ria.ru/20221124/dipfeyk-1834025623.html

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общество, технологии, антон горелкин, единая россия, госдума рф