https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:59
2023-01-26T22:59
2023-01-26T22:59
в мире
здоровье - общество
кот-д'ивуар
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138203/22/1382032277_0:258:5527:3367_1920x0_80_0_0_d012c3e04ad79da96fa0a48c96deca69.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс. Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в стране. "В декабре у нас умерло шесть детей, в пятницу, 20 января, три и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей", - сообщил агентству Поль Куасси, глава местной молодежной ассоциации. Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни - окоченение и рвота. Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у первых умерших детей в декабре.
https://ria.ru/20221021/deti-1825773932.html
кот-д'ивуар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138203/22/1382032277_287:0:5200:3685_1920x0_80_0_0_07a3cf4400953fb1d7e1ba6f8f3596fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, кот-д'ивуар, дети
В мире, Здоровье - Общество, Кот-д'Ивуар, Дети
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
Франс Пресс: 12 детей умерли за два месяца от неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс
.
Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в стране.
"В декабре у нас умерло шесть детей, в пятницу, 20 января, три и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей", - сообщил агентству Поль Куасси, глава местной молодежной ассоциации.
Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни - окоченение и рвота.
Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у первых умерших детей в декабре.