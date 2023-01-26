https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html

В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ

В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023

В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ

Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:59

2023-01-26T22:59

2023-01-26T22:59

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс. Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в стране. "В декабре у нас умерло шесть детей, в пятницу, 20 января, три и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей", - сообщил агентству Поль Куасси, глава местной молодежной ассоциации. Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни - окоченение и рвота. Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у первых умерших детей в декабре.

https://ria.ru/20221021/deti-1825773932.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, кот-д'ивуар, дети