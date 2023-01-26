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В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
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В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2023
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:59
2023-01-26T22:59
в мире
здоровье - общество
кот-д'ивуар
дети
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс. Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в стране. "В декабре у нас умерло шесть детей, в пятницу, 20 января, три и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей", - сообщил агентству Поль Куасси, глава местной молодежной ассоциации. Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни - окоченение и рвота. Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у первых умерших детей в декабре.
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в мире, здоровье - общество, кот-д'ивуар, дети
В мире, Здоровье - Общество, Кот-д'Ивуар, Дети
22:59 26.01.2023
 
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ

Франс Пресс: 12 детей умерли за два месяца от неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре

© Fotolia / banannaПустая детская кроватка с игрушками в больнице
Пустая детская кроватка с игрушками в больнице - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Fotolia / bananna
Пустая детская кроватка с игрушками в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца, передает агентство Франс Пресс.
Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в стране.
"В декабре у нас умерло шесть детей, в пятницу, 20 января, три и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей", - сообщил агентству Поль Куасси, глава местной молодежной ассоциации.
Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни - окоченение и рвота.
Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у первых умерших детей в декабре.
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В миреЗдоровье - ОбществоКот-д'ИвуарДети
 
 
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