https://ria.ru/20230126/china-1847573214.html

Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной

Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной - РИА Новости, 26.01.2023

Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной

Посольство России в Китае рассчитывает на нормализацию пассажирского сообщения между странами весной-летом 2023 года, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:14

2023-01-26T14:14

2023-01-26T14:15

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ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Посольство России в Китае рассчитывает на нормализацию пассажирского сообщения между странами весной-летом 2023 года, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Важным условием для роста турпотока является транспортная доступность. В настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран", — сказали в посольстве.Там также отметили, что рассчитывают на восстановление авиа- и железнодорожного сообщения "в весенний и летний сезоны текущего года".Ранее глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил, что уже в феврале могут возобновиться безвизовые туристические поездки из Приморья в Китай.

https://ria.ru/20230125/otpuska-1847361362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, приморский край, россия, китай, новости - туризм, путешествия