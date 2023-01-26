https://ria.ru/20230126/china-1847573214.html
Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной
Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной - РИА Новости, 26.01.2023
Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной
Посольство России в Китае рассчитывает на нормализацию пассажирского сообщения между странами весной-летом 2023 года, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:14
2023-01-26T14:14
2023-01-26T14:15
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ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости. Посольство России в Китае рассчитывает на нормализацию пассажирского сообщения между странами весной-летом 2023 года, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Важным условием для роста турпотока является транспортная доступность. В настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран", — сказали в посольстве.Там также отметили, что рассчитывают на восстановление авиа- и железнодорожного сообщения "в весенний и летний сезоны текущего года".Ранее глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил, что уже в феврале могут возобновиться безвизовые туристические поездки из Приморья в Китай.
https://ria.ru/20230125/otpuska-1847361362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, приморский край, россия, китай, новости - туризм, путешествия
Новости культуры, Приморский край, Россия, Китай, Новости - Туризм, Путешествия, Туризм
14:14 26.01.2023 (обновлено: 14:15 26.01.2023)
Пассажирское сообщение с Китаем может нормализоваться уже этой весной
Посольство России в Китае ожидает нормализации авиасообщения между странами весной-летом