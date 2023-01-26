https://ria.ru/20230126/arktika-1847520535.html
Трутнев рассказал о темпе роста инвестиций в Арктику
Трутнев рассказал о темпе роста инвестиций в Арктику - РИА Новости, 26.01.2023
Трутнев рассказал о темпе роста инвестиций в Арктику
Темп прироста инвестиций в Арктическую зону России на 25% выше, чем на Дальний Восток, объем вложений в который превышает среднероссийский уровень, сообщил... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:02
2023-01-26T11:02
2023-01-26T11:02
экономика
юрий трутнев
арктика
дальний восток
россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Темп прироста инвестиций в Арктическую зону России на 25% выше, чем на Дальний Восток, объем вложений в который превышает среднероссийский уровень, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. "Темпы прироста инвестиций на Дальнем Востоке существенно выше, чем среднероссийские. Так вот в Арктике темпы прироста инвестиций на 25% выше, чем на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ. Он отметил, что Арктика хотя и мало освоена и достаточно суровая по климату, крайне привлекательна, богата ресурсами. "Сегодня там реализуется целый ряд таких больших проектов. Мы там создали максимально преференциальную зону. Практически вся Арктика стала зоной преференциальной. И проекты там возникают и строятся", - уточнил вице-премьер. Ранее Трутнев сообщал, что инвесторы в 2022 году вложили 537 миллиардов рублей в проекты, реализующиеся на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20230110/arktika-1843901522.html
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РИА Новости
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экономика, юрий трутнев, арктика, дальний восток, россия
Экономика, Юрий Трутнев, Арктика, Дальний Восток, Россия
Трутнев рассказал о темпе роста инвестиций в Арктику
Полпред Трутнев: темп роста инвестиций в Арктику на четверть выше, чем на Дальний Восток
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
Темп прироста инвестиций в Арктическую зону России на 25% выше, чем на Дальний Восток, объем вложений в который превышает среднероссийский уровень, сообщил
вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Темпы прироста инвестиций на Дальнем Востоке существенно выше, чем среднероссийские. Так вот в Арктике темпы прироста инвестиций на 25% выше, чем на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что Арктика хотя и мало освоена и достаточно суровая по климату, крайне привлекательна, богата ресурсами.
"Сегодня там реализуется целый ряд таких больших проектов. Мы там создали максимально преференциальную зону. Практически вся Арктика стала зоной преференциальной. И проекты там возникают и строятся", - уточнил вице-премьер.
Ранее Трутнев сообщал, что инвесторы в 2022 году вложили 537 миллиардов рублей в проекты, реализующиеся на Дальнем Востоке.