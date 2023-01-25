https://ria.ru/20230125/yuar-1847377293.html
В МИД выразили надежду на запуск прямых авиарейсов в ЮАР к лету
В МИД выразили надежду на запуск прямых авиарейсов в ЮАР к лету - РИА Новости, 25.01.2023
В МИД выразили надежду на запуск прямых авиарейсов в ЮАР к лету
Москва надеется запустить прямые рейсы в ЮАР к лету 2023 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнёрства Россия –... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:34
2023-01-25T16:34
2023-01-25T17:32
юар
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олег озеров
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва надеется запустить прямые рейсы в ЮАР к лету 2023 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнёрства Россия – Африка" Олег Озеров."Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку - поедут туристы, это будет одним из факторов, который, во-первых, разрушает пропагандистские стереотипы... А также стимулирует изучение русского языка", - сказал он в ходе дискуссии "Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?" на площадке клуба "Валдай". По мнению Озерова, запуск прямых рейсов будет способствовать развитию туризма между странами.Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил РИА Новости, что Претория обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждёт решения авиакомпании.Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что две страны обсуждают развитие сотрудничества в торговле, туризме и образовании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юар, россия, олег озеров, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), в мире, новости - туризм
ЮАР, Россия, Олег Озеров, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), В мире, Туризм, Новости - Туризм
16:34 25.01.2023 (обновлено: 17:32 25.01.2023)
В МИД выразили надежду на запуск прямых авиарейсов в ЮАР к лету
МИД: Москва надеется запустить прямое авиасообщение с ЮАР к лету
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва надеется запустить прямые рейсы в ЮАР к лету 2023 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнёрства Россия – Африка" Олег Озеров.
"Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку - поедут туристы, это будет одним из факторов, который, во-первых, разрушает пропагандистские стереотипы... А также стимулирует изучение русского языка", - сказал он в ходе дискуссии "Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?" на площадке клуба "Валдай". По мнению Озерова, запуск прямых рейсов будет способствовать развитию туризма между странами.
Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука
заявил РИА Новости, что Претория обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждёт решения авиакомпании.
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что две страны обсуждают развитие сотрудничества в торговле, туризме и образовании.