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Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале
Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале - РИА Новости, 25.01.2023
Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале
Президент России Владимир Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:22
2023-01-25T12:27
политика
владимир путин
госдума рф
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее он рассказал, что во вторник состоялась встреча Путина с Володиным, "обсуждались план работы, приоритетные задачи"."Кроме того, также обсуждалась &lt;…&gt; предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце", - сказал Песков журналистам.Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1365 законопроектов.
https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html
https://ria.ru/20230125/peskov-1847223526.html
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политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вячеслав володин, россия
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Вячеслав Володин, Россия
12:22 25.01.2023 (обновлено: 12:27 25.01.2023)
 
Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале

В Кремле сообщили, что Путин в следующем месяце встретится с лидерами думских фракций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее он рассказал, что во вторник состоялась встреча Путина с Володиным, "обсуждались план работы, приоритетные задачи".
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"Кроме того, также обсуждалась <…> предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце", - сказал Песков журналистам.
Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1365 законопроектов.
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ПолитикаВладимир ПутинГосдума РФДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Вячеслав ВолодинРоссия
 
 
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