https://ria.ru/20230125/vstrecha-1847291204.html

Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале

Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале - РИА Новости, 25.01.2023

Путин встретится с лидерами думских фракций в феврале

Президент России Владимир Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:22

2023-01-25T12:22

2023-01-25T12:27

политика

владимир путин

госдума рф

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

вячеслав володин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837533703_0:71:3005:1761_1920x0_80_0_0_6b5b36524ae27d86a8ce52c3c61637a1.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в феврале встретится с лидерами думских фракций, это обсуждалось на встрече главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее он рассказал, что во вторник состоялась встреча Путина с Володиным, "обсуждались план работы, приоритетные задачи"."Кроме того, также обсуждалась <…> предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце", - сказал Песков журналистам.Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1365 законопроектов.

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

https://ria.ru/20230125/peskov-1847223526.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вячеслав володин, россия