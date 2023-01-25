https://ria.ru/20230125/vorony-1847227012.html

Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов

Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов - РИА Новости, 25.01.2023

Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов

Огромное количество ворон над Киевом может быть вызвано антирелигиозными действиями властей Украины, написал первый заместитель постоянного представителя России РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:54

2023-01-25T04:54

2023-01-25T04:54

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Огромное количество ворон над Киевом может быть вызвано антирелигиозными действиями властей Украины, написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.Ранее в СМИ появились кадры, на которых над столицей Украины кружат стаи черных птиц в огромных количествах.

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киев, россия, украина, twitter, оон