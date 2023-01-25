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Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения" - РИА Новости, 25.01.2023
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Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения"
Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения" - РИА Новости, 25.01.2023
Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения"
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения", расширение списка поставщиков... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:56
2023-01-25T19:56
украина
нато
германия
йенс столтенберг
владимир зеленский
в мире
m1 abrams
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения", расширение списка поставщиков танков западного образца и дальнейшую интеграцию с альянсом. Деталей о новых типах вооружения не сообщается. Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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украина, нато, германия, йенс столтенберг, владимир зеленский, в мире, m1 abrams
Украина, НАТО, Германия, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, В мире, M1 Abrams
19:56 25.01.2023
 
Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения"

Зеленский обсудил со Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения", расширение списка поставщиков танков западного образца и дальнейшую интеграцию с альянсом.
"Обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути дальнейшей интеграции с НАТО", - написал Зеленский в Twitter.
Деталей о новых типах вооружения не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 17:45
США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ
 
УкраинаНАТОГерманияЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийВ миреM1 Abrams
 
 
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