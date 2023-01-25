https://ria.ru/20230125/vooruzheniya-1847435668.html

Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения"

Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения" - РИА Новости, 25.01.2023

Зеленский обсудил с главой НАТО передачу "принципиально нового вооружения"

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения", расширение списка поставщиков... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:56

2023-01-25T19:56

2023-01-25T19:56

украина

нато

германия

йенс столтенберг

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения", расширение списка поставщиков танков западного образца и дальнейшую интеграцию с альянсом. Деталей о новых типах вооружения не сообщается. Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

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украина

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