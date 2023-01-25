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Пушилин рассказал, когда ДНР полностью обеспечат водой - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/voda-1847277752.html
Пушилин рассказал, когда ДНР полностью обеспечат водой
Пушилин рассказал, когда ДНР полностью обеспечат водой - РИА Новости, 25.01.2023
Пушилин рассказал, когда ДНР полностью обеспечат водой
ДНР будет снова полностью обеспечена водой после освобождения всей территории республики и части Харьковской области, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:26
2023-01-25T12:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
безопасность
денис пушилин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. ДНР будет снова полностью обеспечена водой после освобождения всей территории республики и части Харьковской области, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В полной мере можно говорить, что Донбасс снова будет обеспечен водой, после того момента, как освободится вся территория ДНР и часть харьковской. То есть когда Северский Донец в полной мере сможет быть направлен на обеспечение водой жителей ДНР", - сказал он журналистам. Пока же, по его словам, строятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят снизить дефицит воды в регионе."Если водовод не построить, то у нас даже тот сложный график, который есть, по 2 часа раз в 3 дня, даже на это воды не будет хватать. Резервные водохранилища, из которых сейчас запитывается Донецк, они не бездонные", - сказал Пушилин. Он также уточнил, что графики подачи воды после строительства водовода напрямую будут связаны еще и ремонтом водопроводных сетей. "У нас порой утечка воды составляет до 60 процентов за счёт износа труб, которые не ремонтировались десятилетиями при прошлом государстве", - подчеркнул врио главы ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
донецкая народная республика
харьковская область
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донецкая народная республика, харьковская область, безопасность, денис пушилин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:26 25.01.2023 (обновлено: 12:33 25.01.2023)
 
Пушилин рассказал, когда ДНР полностью обеспечат водой

Пушилин: в ДНР исчезнут проблемы с водой после освобождения всей республики

© РИА Новости / Андрей Коц Указатель, направляющий к месту забора воды
Указатель, направляющий к месту забора воды - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Указатель, направляющий к месту забора воды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. ДНР будет снова полностью обеспечена водой после освобождения всей территории республики и части Харьковской области, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В полной мере можно говорить, что Донбасс снова будет обеспечен водой, после того момента, как освободится вся территория ДНР и часть харьковской. То есть когда Северский Донец в полной мере сможет быть направлен на обеспечение водой жителей ДНР", - сказал он журналистам. Пока же, по его словам, строятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят снизить дефицит воды в регионе.
"Если водовод не построить, то у нас даже тот сложный график, который есть, по 2 часа раз в 3 дня, даже на это воды не будет хватать. Резервные водохранилища, из которых сейчас запитывается Донецк, они не бездонные", - сказал Пушилин. Он также уточнил, что графики подачи воды после строительства водовода напрямую будут связаны еще и ремонтом водопроводных сетей. "У нас порой утечка воды составляет до 60 процентов за счёт износа труб, которые не ремонтировались десятилетиями при прошлом государстве", - подчеркнул врио главы ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасностьДенис ПушилинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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