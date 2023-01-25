https://ria.ru/20230125/ukrasheniya-1847228507.html

В России выросли продажи серебряных украшений

В России выросли продажи серебряных украшений - РИА Новости, 25.01.2023

В России выросли продажи серебряных украшений

Продажи серебряных украшений в России за год выросли более чем на четверть, при это единственным городом страны, показавшим отрицательную динамику, стал... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T05:40

2023-01-25T05:40

2023-01-25T05:45

экономика

россия

ростов-на-дону

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Продажи серебряных украшений в России за год выросли более чем на четверть, при это единственным городом страны, показавшим отрицательную динамику, стал Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в ювелирной компании Sokolov. Отмечается, что самыми пиковыми месяцами для покупки серебра в 2022 году для россиян стали март и август, при этом реже всего покупали серебро в апреле и мае. В целом по стране больше всего приобретали серебряные цепи (29%), серьги (25%), кольца (22%), браслеты (7%), колье и подвески (по 4%). При этом средний чек на серебряные украшения вырос по сравнению с 2021 годом на 4% и составил 1 560 рублей. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Иркутске (1 808 рублей), а меньше всего на серебро тратили в Омске (1 371 рубль) и Волгограде (1 384 рубля). Уточняется, что также резкий рост среднего чека на серебро был зафиксирован в Казани (+19%), Самаре (+16%) и Екатеринбурге (+13%).

https://ria.ru/20221221/ukrasheniya-1840141436.html

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экономика, россия, ростов-на-дону, санкт-петербург