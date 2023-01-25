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В России выросли продажи серебряных украшений - РИА Новости, 25.01.2023
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В России выросли продажи серебряных украшений
В России выросли продажи серебряных украшений - РИА Новости, 25.01.2023
В России выросли продажи серебряных украшений
Продажи серебряных украшений в России за год выросли более чем на четверть, при это единственным городом страны, показавшим отрицательную динамику, стал... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:40
2023-01-25T05:45
экономика
россия
ростов-на-дону
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Продажи серебряных украшений в России за год выросли более чем на четверть, при это единственным городом страны, показавшим отрицательную динамику, стал Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в ювелирной компании Sokolov. Отмечается, что самыми пиковыми месяцами для покупки серебра в 2022 году для россиян стали март и август, при этом реже всего покупали серебро в апреле и мае. В целом по стране больше всего приобретали серебряные цепи (29%), серьги (25%), кольца (22%), браслеты (7%), колье и подвески (по 4%). При этом средний чек на серебряные украшения вырос по сравнению с 2021 годом на 4% и составил 1 560 рублей. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Иркутске (1 808 рублей), а меньше всего на серебро тратили в Омске (1 371 рубль) и Волгограде (1 384 рубля). Уточняется, что также резкий рост среднего чека на серебро был зафиксирован в Казани (+19%), Самаре (+16%) и Екатеринбурге (+13%).
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экономика, россия, ростов-на-дону, санкт-петербург
Экономика, Россия, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург
05:40 25.01.2023 (обновлено: 05:45 25.01.2023)
 
В России выросли продажи серебряных украшений

"Sokolov": в России выросли продажи серебряных украшений на четверть

© РИА НовостиСеребряные изделия
Серебряные изделия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости
Серебряные изделия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Продажи серебряных украшений в России за год выросли более чем на четверть, при это единственным городом страны, показавшим отрицательную динамику, стал Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в ювелирной компании Sokolov.
"В 2022 году продажи серебряных украшений в штуках в России выросли на 25,7% по сравнению с 2021 годом. Драйверами роста выступили регионы – лидерами по темпам роста продаж серебра стали Ростов-на-Дону (+292,1%), Челябинск (+287,5%), Пермь (+182,6%), Уфа (+165,0%) и Тюмень (+146,0%). В Москве продажи серебра увеличились лишь на 1%, а Санкт-Петербург стал единственным городом, показавшим отрицательную динамику (-2,6%) по сравнению с прошлым годом", - заявили в компании.
Отмечается, что самыми пиковыми месяцами для покупки серебра в 2022 году для россиян стали март и август, при этом реже всего покупали серебро в апреле и мае. В целом по стране больше всего приобретали серебряные цепи (29%), серьги (25%), кольца (22%), браслеты (7%), колье и подвески (по 4%).
"Россияне предпочитают украшения из серебра без вставок (50%), еще треть покупали серебряные украшения с фианитами, 19% - с полудрагоценными камнями. С драгоценными камнями серебряные украшения предпочитают около 2% россиян. Больше других драгоценные камни любят в Саратове", - добавили в компании.
При этом средний чек на серебряные украшения вырос по сравнению с 2021 годом на 4% и составил 1 560 рублей. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Иркутске (1 808 рублей), а меньше всего на серебро тратили в Омске (1 371 рубль) и Волгограде (1 384 рубля). Уточняется, что также резкий рост среднего чека на серебро был зафиксирован в Казани (+19%), Самаре (+16%) и Екатеринбурге (+13%).
Ювелирные украшения - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 02:33
В России вырос средний чек на ювелирные украшения
 
ЭкономикаРоссияРостов-на-ДонуСанкт-Петербург
 
 
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