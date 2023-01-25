https://ria.ru/20230125/ukraina-1847273362.html

Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине

Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине

НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:13

2023-01-25T11:13

2023-01-25T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

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нато

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Как он сообщил в интервью немецкой газете Welt, НАТО с первого же дня "решила поддержать Украину". "В то же время мы исключили участие НАТО в войне. НАТО не является стороной в войне, и это так и останется. Мы не отправляем на Украину ни свои войска, ни самолеты... Но мы поддерживаем их снаряжением", - сказал Столтенберг. Он добавил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. "И мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права. Конечно, всегда существует риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Так мы дадим понять Москве, что будем защищать каждый сантиметр натовской территории", - заключил генсек.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр