https://ria.ru/20230125/ukraina-1847273362.html
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине
НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:13
2023-01-25T11:13
2023-01-25T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Как он сообщил в интервью немецкой газете Welt, НАТО с первого же дня "решила поддержать Украину". "В то же время мы исключили участие НАТО в войне. НАТО не является стороной в войне, и это так и останется. Мы не отправляем на Украину ни свои войска, ни самолеты... Но мы поддерживаем их снаряжением", - сказал Столтенберг. Он добавил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. "И мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права. Конечно, всегда существует риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Так мы дадим понять Москве, что будем защищать каждый сантиметр натовской территории", - заключил генсек.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 25.01.2023 (обновлено: 13:44 25.01.2023)
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину и становиться стороной конфликта