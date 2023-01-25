Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847273362.html
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине
НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:13
2023-01-25T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Как он сообщил в интервью немецкой газете Welt, НАТО с первого же дня "решила поддержать Украину". "В то же время мы исключили участие НАТО в войне. НАТО не является стороной в войне, и это так и останется. Мы не отправляем на Украину ни свои войска, ни самолеты... Но мы поддерживаем их снаряжением", - сказал Столтенберг. Он добавил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. "И мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права. Конечно, всегда существует риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Так мы дадим понять Москве, что будем защищать каждый сантиметр натовской территории", - заключил генсек.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 25.01.2023 (обновлено: 13:44 25.01.2023)
 
Столтенберг утверждает, что НАТО не участвует в конфликте на Украине

Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину и становиться стороной конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Как он сообщил в интервью немецкой газете Welt, НАТО с первого же дня "решила поддержать Украину". "В то же время мы исключили участие НАТО в войне. НАТО не является стороной в войне, и это так и останется. Мы не отправляем на Украину ни свои войска, ни самолеты... Но мы поддерживаем их снаряжением", - сказал Столтенберг. Он добавил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
"И мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права. Конечно, всегда существует риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Так мы дадим понять Москве, что будем защищать каждый сантиметр натовской территории", - заключил генсек.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала