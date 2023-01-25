10:46 25.01.2023 (обновлено: 12:52 25.01.2023)
СМИ: крупнейший поставщик терминалов для приема карт может уйти из России
РБК: поставщик платежных терминалов Ingenico может уйти из России в марте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТерминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания "Вкусно и точка"
Терминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания "Вкусно и точка"
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Одна из крупных компаний по производству терминалов для приема банковских карт Ingenico может уйти из России в марте, сообщил РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
Как утверждается в материале, компания хочет технически поддерживать POS-терминалы до конца марта.
Устройства Ingenico занимают основную долю в сетях Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, отметило РБК.
В свою очередь, генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов подчеркнул, что доля рынка Ingenico составляет около половины от всех платежных терминалов. Ее уход может привести к проблемам в ремонте и обслуживании ПО.
"Ремонт может осуществляться через компанию-посредника, но он завязан на поставки в Россию запчастей для POS-терминалов. Непонятно, будет ли это возможно с уходом Ingenico", — цитирует РБК эксперта.
Он добавил, что существуют риски устаревания таких терминалов, так как их не получится обновить в случае внедрения необходимых инноваций.
После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с вызовами, с российского рынка покинула большая часть крупных западных вендоров. В число ушедших производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.