https://ria.ru/20230125/ukhod-1847265143.html

СМИ: крупнейший поставщик терминалов для приема карт может уйти из России

СМИ: крупнейший поставщик терминалов для приема карт может уйти из России - РИА Новости, 25.01.2023

СМИ: крупнейший поставщик терминалов для приема карт может уйти из России

Одна из крупных компаний по производству терминалов для приема банковских карт Ingenico может уйти из России в марте, сообщил РБК со ссылкой на источники на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:46

2023-01-25T10:46

2023-01-25T12:52

экономика

технологии

россия

украина

сбербанк россии

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838077900_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_87fe0713ab5e2fd2894290f4dc1f626d.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Одна из крупных компаний по производству терминалов для приема банковских карт Ingenico может уйти из России в марте, сообщил РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.Как утверждается в материале, компания хочет технически поддерживать POS-терминалы до конца марта.Устройства Ingenico занимают основную долю в сетях Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, отметило РБК.В свою очередь, генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов подчеркнул, что доля рынка Ingenico составляет около половины от всех платежных терминалов. Ее уход может привести к проблемам в ремонте и обслуживании ПО.Он добавил, что существуют риски устаревания таких терминалов, так как их не получится обновить в случае внедрения необходимых инноваций.После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с вызовами, с российского рынка покинула большая часть крупных западных вендоров. В число ушедших производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.

https://ria.ru/20230125/gaz-1847244735.html

https://ria.ru/20230125/drony-1847230091.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, украина, сбербанк россии, втб