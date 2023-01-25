https://ria.ru/20230125/ugon-1847283897.html

В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль

В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль - РИА Новости, 25.01.2023

В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль

Полицейские в Петербурге задержали школьника из восьмого класса, который угнал каршеринговый автомобиль, сообщает в среду региональная полиция. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:52

2023-01-25T11:52

2023-01-25T11:52

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

kia rio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Полицейские в Петербурге задержали школьника из восьмого класса, который угнал каршеринговый автомобиль, сообщает в среду региональная полиция. Инцидент произошел накануне: в полицию Адмиралтейского района города поступил сигнал, что у дома 25 по Клинскому проспекту неизвестный угнал каршеринговый Kia Rio. "Около 23.30 экипажем Госавтоинспекции указанный автомобиль был обнаружен на пресечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов под управлением ученика восьмого класса", - говорится в релизе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грозит ли уголовная ответственность непосредственно подростку, неясно: сколько ему лет, в сообщении не указано, а уголовная ответственность в России по соответствующим статьям наступает с 14 лет. Это касается как кражи, так и "неправомерного завладения автомобилем без цели хищения" (когда машину угоняют, чтобы только "покататься").

https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, санкт-петербург, россия, kia rio