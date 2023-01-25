https://ria.ru/20230125/ugon-1847283897.html
В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль
В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль - РИА Новости, 25.01.2023
В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль
Полицейские в Петербурге задержали школьника из восьмого класса, который угнал каршеринговый автомобиль, сообщает в среду региональная полиция. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:52
2023-01-25T11:52
2023-01-25T11:52
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Полицейские в Петербурге задержали школьника из восьмого класса, который угнал каршеринговый автомобиль, сообщает в среду региональная полиция. Инцидент произошел накануне: в полицию Адмиралтейского района города поступил сигнал, что у дома 25 по Клинскому проспекту неизвестный угнал каршеринговый Kia Rio. "Около 23.30 экипажем Госавтоинспекции указанный автомобиль был обнаружен на пресечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов под управлением ученика восьмого класса", - говорится в релизе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грозит ли уголовная ответственность непосредственно подростку, неясно: сколько ему лет, в сообщении не указано, а уголовная ответственность в России по соответствующим статьям наступает с 14 лет. Это касается как кражи, так и "неправомерного завладения автомобилем без цели хищения" (когда машину угоняют, чтобы только "покататься").
https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html
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РИА Новости
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, kia rio
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Kia Rio
В Петербурге восьмиклассник угнал каршеринговый автомобиль
Полицейские в Петербурге задержали восьмиклассника, который угнал каршеринговый автомобиль