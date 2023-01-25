https://ria.ru/20230125/ubiystvo-1847405045.html

Волгоградский подросток убил спящую мать молотком

Волгоградский подросток убил спящую мать молотком - РИА Новости, 25.01.2023

Волгоградский подросток убил спящую мать молотком

Пятнадцатилетнего подростка из Волгограда подозревают в убийстве матери, он забил ее молотком и нанес удар ножом, а потом сам вызвал полицию, сообщили... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:01

2023-01-25T18:01

2023-01-25T18:01

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетнего подростка из Волгограда подозревают в убийстве матери, он забил ее молотком и нанес удар ножом, а потом сам вызвал полицию, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. По информации ведомства, в среду в Волгограде в квартире было обнаружено тело 42-летней женщины. "Установлено, что 25 января 2023 года в утреннее время 15-летний подросток, взяв молоток, нанес спящей матери около 10 ударов в область головы. После этого несовершеннолетний взял нож, которым нанес один удар в область шеи женщины", - добавили в СУСК. От полученных травм женщина скончалась. По данным ведомства, подросток сам вызвал полицию, сообщив, что обнаружил мать мертвой, когда вернулся домой. Отмечается, что подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)