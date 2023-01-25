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Волгоградский подросток убил спящую мать молотком - РИА Новости, 25.01.2023
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Волгоградский подросток убил спящую мать молотком
Волгоградский подросток убил спящую мать молотком - РИА Новости, 25.01.2023
Волгоградский подросток убил спящую мать молотком
Пятнадцатилетнего подростка из Волгограда подозревают в убийстве матери, он забил ее молотком и нанес удар ножом, а потом сам вызвал полицию, сообщили... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:01
2023-01-25T18:01
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетнего подростка из Волгограда подозревают в убийстве матери, он забил ее молотком и нанес удар ножом, а потом сам вызвал полицию, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. По информации ведомства, в среду в Волгограде в квартире было обнаружено тело 42-летней женщины. "Установлено, что 25 января 2023 года в утреннее время 15-летний подросток, взяв молоток, нанес спящей матери около 10 ударов в область головы. После этого несовершеннолетний взял нож, которым нанес один удар в область шеи женщины", - добавили в СУСК. От полученных травм женщина скончалась. По данным ведомства, подросток сам вызвал полицию, сообщив, что обнаружил мать мертвой, когда вернулся домой. Отмечается, что подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
волгоград
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:01 25.01.2023
 
Волгоградский подросток убил спящую мать молотком

Волгоградского подростка заподозрили в убийстве спящей матери молотком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетнего подростка из Волгограда подозревают в убийстве матери, он забил ее молотком и нанес удар ножом, а потом сам вызвал полицию, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в среду в Волгограде в квартире было обнаружено тело 42-летней женщины.
"Установлено, что 25 января 2023 года в утреннее время 15-летний подросток, взяв молоток, нанес спящей матери около 10 ударов в область головы. После этого несовершеннолетний взял нож, которым нанес один удар в область шеи женщины", - добавили в СУСК. От полученных травм женщина скончалась. По данным ведомства, подросток сам вызвал полицию, сообщив, что обнаружил мать мертвой, когда вернулся домой.
Отмечается, что подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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