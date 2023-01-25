https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847261105.html
СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента
СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента - РИА Новости, 25.01.2023
СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента
Единым кандидатом от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции, с большой долей вероятности, станет лидер крупнейшей левоцентристской... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:28
2023-01-25T10:28
2023-01-25T10:28
в мире
кемаль кылычдароглу
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Единым кандидатом от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции, с большой долей вероятности, станет лидер крупнейшей левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Ранее Сельви сообщил, что оппозиция 11 марта на митинге в Анкаре обнародует имя кандидата на президентских выборах. "Другие партии были убеждены в единой кандидатуре Кылычдароглу. Акшенер (лидер "Хорошей" партии Мерал) была единственной, кто оставался в стороне. Кандидатура Кылычдароглу теперь принята и в "Хорошей" партии", - пишет колумнист. Сообщается, что "если "стол шести" (так в Турции называют коалицию шести оппозиционных партий) не выдвинет Кылычдароглу в качестве единого кандидата, он выдвинет свою кандидатуру от Народно-республиканской партии". Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. В понедельник, в своем обращении к народу после заседания Кабмина, турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
https://ria.ru/20230105/vybory-1843152579.html
https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Кемаль Кылычдароглу, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента
Hurriyet: единым кандидатом от турецкой оппозиции на выборах может стать Кылычдароглу
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости.
Единым кандидатом от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции, с большой долей вероятности, станет лидер крупнейшей левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet
Абдулькадир Сельви.
Ранее Сельви сообщил, что оппозиция 11 марта на митинге в Анкаре
обнародует имя кандидата на президентских выборах.
"Другие партии были убеждены в единой кандидатуре Кылычдароглу. Акшенер (лидер "Хорошей" партии Мерал) была единственной, кто оставался в стороне. Кандидатура Кылычдароглу теперь принята и в "Хорошей" партии", - пишет колумнист.
Сообщается, что "если "стол шести" (так в Турции называют коалицию шести оппозиционных партий) не выдвинет Кылычдароглу в качестве единого кандидата, он выдвинет свою кандидатуру от Народно-республиканской партии".
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. В понедельник, в своем обращении к народу после заседания Кабмина, турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.