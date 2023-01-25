https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847261105.html

СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента

СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента - РИА Новости, 25.01.2023

СМИ предположили, кого турецкая оппозиция выдвинет на выборы президента

Единым кандидатом от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции, с большой долей вероятности, станет лидер крупнейшей левоцентристской... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:28

2023-01-25T10:28

2023-01-25T10:28

в мире

кемаль кылычдароглу

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Единым кандидатом от оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции, с большой долей вероятности, станет лидер крупнейшей левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Ранее Сельви сообщил, что оппозиция 11 марта на митинге в Анкаре обнародует имя кандидата на президентских выборах. "Другие партии были убеждены в единой кандидатуре Кылычдароглу. Акшенер (лидер "Хорошей" партии Мерал) была единственной, кто оставался в стороне. Кандидатура Кылычдароглу теперь принята и в "Хорошей" партии", - пишет колумнист. Сообщается, что "если "стол шести" (так в Турции называют коалицию шести оппозиционных партий) не выдвинет Кылычдароглу в качестве единого кандидата, он выдвинет свою кандидатуру от Народно-республиканской партии". Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. В понедельник, в своем обращении к народу после заседания Кабмина, турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.

https://ria.ru/20230105/vybory-1843152579.html

https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган