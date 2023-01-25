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Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
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Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО
Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО
Турция обязана выйти из НАТО, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, его слова приводит газета Aydınlık. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:36
2023-01-25T10:26
в мире
турция
россия
швеция
владимир путин
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Турция обязана выйти из НАТО, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, его слова приводит газета Aydınlık. Как рассказал Санчак, опросы населения показывают, что 80 процентов жителей Турции считают США страной, проводящей враждебную и разрушительную политику против Анкары. "Опять же в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и Путину. Народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств", — заключил политик.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Как заявил в понедельник сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.Россия в числе прочих стран выступила с осуждением сожжения Корана в Стокгольме.
https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html
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в мире, турция, россия, швеция, владимир путин
В мире, Турция, Россия, Швеция, Владимир Путин
07:36 25.01.2023 (обновлено: 10:26 25.01.2023)
 
Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО

Турецкий политик Санчак предположил, что страна выйдет из НАТО через пять-шесть месяцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги саммита стран — участниц НАТО
Флаги саммита стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги саммита стран — участниц НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Турция обязана выйти из НАТО, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, его слова приводит газета Aydınlık.

"НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, он пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным", — заявил он.

Как рассказал Санчак, опросы населения показывают, что 80 процентов жителей Турции считают США страной, проводящей враждебную и разрушительную политику против Анкары.
"Опять же в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и Путину. Народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств", — заключил политик.
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В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.
В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как заявил в понедельник сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.
Россия в числе прочих стран выступила с осуждением сожжения Корана в Стокгольме.
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