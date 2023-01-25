https://ria.ru/20230125/turtsiya-1847233597.html

Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО

Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО - РИА Новости, 25.01.2023

Турецкий политик призвал власти страны выйти из НАТО

Турция обязана выйти из НАТО, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, его слова приводит газета Aydınlık. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T07:36

2023-01-25T07:36

2023-01-25T10:26

в мире

турция

россия

швеция

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/33/1524403312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764ade0ba60672e9dd0429986bde54a7.jpg

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Турция обязана выйти из НАТО, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, его слова приводит газета Aydınlık. Как рассказал Санчак, опросы населения показывают, что 80 процентов жителей Турции считают США страной, проводящей враждебную и разрушительную политику против Анкары. "Опять же в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и Путину. Народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств", — заключил политик.В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции.В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.Кроме того, две недели назад сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Как заявил в понедельник сам турецкий лидер, Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.Россия в числе прочих стран выступила с осуждением сожжения Корана в Стокгольме.

https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html

https://ria.ru/20230124/nato-1847203268.html

турция

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, швеция, владимир путин