https://ria.ru/20230125/trevoga-1847466463.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:47

2023-01-25T23:47

2023-01-25T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

запорожская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. По данным ресурса, тревогу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили в 22.32 мск, а через две минуту сирены включились в соседней Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847425072.html

днепропетровская область

запорожская область

украина

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в мире, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, украина