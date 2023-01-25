https://ria.ru/20230125/trevoga-1847466463.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:47
2023-01-25T23:47
2023-01-25T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. По данным ресурса, тревогу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили в 22.32 мск, а через две минуту сирены включились в соседней Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847425072.html
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в мире, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили тревогу