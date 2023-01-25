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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/trevoga-1847466463.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:47
2023-01-25T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. По данным ресурса, тревогу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили в 22.32 мск, а через две минуту сирены включились в соседней Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847425072.html
днепропетровская область
запорожская область
украина
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в мире, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Украина
23:47 25.01.2023
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили тревогу

© Фото : Евгений ЖилинДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Евгений Жилин
Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.
По данным ресурса, тревогу в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили в 22.32 мск, а через две минуту сирены включились в соседней Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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