https://ria.ru/20230125/tanki-1847456063.html

В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами

В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами - РИА Новости, 25.01.2023

В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами

Американские танки Abrams, о поставке которых на Украину заявил Белый дом, уязвимы перед российскими противотанковыми системами, российские специалисты знают... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:57

2023-01-25T21:57

2023-01-25T21:57

специальная военная операция на украине

андрей климов

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские танки Abrams, о поставке которых на Украину заявил Белый дом, уязвимы перед российскими противотанковыми системами, российские специалисты знают эту технику, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Власти США в среду объявили о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, на их доставку уйдут месяцы. Как сообщили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия позволят Киеву вернуть "утраченные" территории, включая Крым. "Американские танки Abrams уязвимы перед нашими противотанковыми системами, они знакомы российским специалистам", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что 31 танк - "это вообще ни о чем в военно-техническом плане", добавив, что у России на вооружении стоят тысячи танков. У самой Украины, по оценкам экспертов, порядка 1 тысячи. "Эти танки (Abrams) горят по всему миру", - сказал Климов. Сенатор подчеркнул, что не считает нужным комментировать антироссийские заявления американской "империи лжи". По его мнению, вся кампания по поставкам вооружения Запада Украине проводится для того, чтобы "дрессировать" европейские страны со стороны США, все более подчиняя их себе. "Это политическая акция, призванная повязать их банду новыми преступлениями", - полагает сенатор. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/abrams-1847439681.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей климов, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, совет федерации рф, m1 abrams