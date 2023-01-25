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В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847456063.html
В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами
В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами - РИА Новости, 25.01.2023
В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами
Американские танки Abrams, о поставке которых на Украину заявил Белый дом, уязвимы перед российскими противотанковыми системами, российские специалисты знают... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:57
2023-01-25T21:57
специальная военная операция на украине
андрей климов
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские танки Abrams, о поставке которых на Украину заявил Белый дом, уязвимы перед российскими противотанковыми системами, российские специалисты знают эту технику, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Власти США в среду объявили о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, на их доставку уйдут месяцы. Как сообщили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия позволят Киеву вернуть "утраченные" территории, включая Крым. "Американские танки Abrams уязвимы перед нашими противотанковыми системами, они знакомы российским специалистам", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что 31 танк - "это вообще ни о чем в военно-техническом плане", добавив, что у России на вооружении стоят тысячи танков. У самой Украины, по оценкам экспертов, порядка 1 тысячи. "Эти танки (Abrams) горят по всему миру", - сказал Климов. Сенатор подчеркнул, что не считает нужным комментировать антироссийские заявления американской "империи лжи". По его мнению, вся кампания по поставкам вооружения Запада Украине проводится для того, чтобы "дрессировать" европейские страны со стороны США, все более подчиняя их себе. "Это политическая акция, призванная повязать их банду новыми преступлениями", - полагает сенатор. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847439681.html
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андрей климов, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, совет федерации рф, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Андрей Климов, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО, Совет Федерации РФ, M1 Abrams
21:57 25.01.2023
 
В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами

Сенатор Климов: американские Abrams уязвимы перед российскими противотанковыми системами

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские танки Abrams, о поставке которых на Украину заявил Белый дом, уязвимы перед российскими противотанковыми системами, российские специалисты знают эту технику, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Власти США в среду объявили о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, на их доставку уйдут месяцы. Как сообщили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия позволят Киеву вернуть "утраченные" территории, включая Крым.
"Американские танки Abrams уязвимы перед нашими противотанковыми системами, они знакомы российским специалистам", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что 31 танк - "это вообще ни о чем в военно-техническом плане", добавив, что у России на вооружении стоят тысячи танков. У самой Украины, по оценкам экспертов, порядка 1 тысячи.
Танки M1A1 Abrams
Вчера, 20:09Специальная военная операция на Украине
Передаваемые США Украине танки Abrams сформируют танковый батальон
"Эти танки (Abrams) горят по всему миру", - сказал Климов.
Сенатор подчеркнул, что не считает нужным комментировать антироссийские заявления американской "империи лжи". По его мнению, вся кампания по поставкам вооружения Запада Украине проводится для того, чтобы "дрессировать" европейские страны со стороны США, все более подчиняя их себе. "Это политическая акция, призванная повязать их банду новыми преступлениями", - полагает сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей КлимовСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОСовет Федерации РФM1 Abrams
 
 
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