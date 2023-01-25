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Эксперт считает, что танки Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847455130.html
Эксперт считает, что танки Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым
Эксперт считает, что танки Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперт считает, что танки Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым
Танки Abrams, которые США поставят Украине, вряд ли помогут в захвате Крыма - по географическим причинам, а также из-за того, что Крым сейчас для Киева отошел... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:52
2023-01-25T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
валерий гарбузов
владимир путин
украина
киев
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Танки Abrams, которые США поставят Украине, вряд ли помогут в захвате Крыма - по географическим причинам, а также из-за того, что Крым сейчас для Киева отошел на второй план из-за утраты основных территорий, заявил РИА Новости директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Ранее Белый дом подтвердил доставку 31 танка M1 Abrams для Украины, на их доставку уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как также заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. "Что касается Крыма, то тут у меня большие сомнения. Не знаю, как "Абрамсы" помогут вернуть Крым. Тут нужно посмотреть на географию, это первое. Во-вторых, я думаю, Крым немного отошел сейчас на второй план из-за утраты территорий на основной части Украины. Но им бы и саму страну не потерять и удержаться на той территории, что есть", - сказал Гарбузов. Эксперт отметил, что США тянули с поставками несколько месяцев, поскольку ни одна из западных стран до сих пор не хочет напрямую втягиваться украинский конфликт. Тем не менее, направление сейчас танков Киеву вдохновит нынешнюю украинскую власть, добавил он. "Киев на эти поставки надеялся, а западные лидеры постоянно говорили, что будут помогать Украине. И это все значит, что конфликт затягивается", - заключил Гарбузов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847335180.html
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в мире, валерий гарбузов, владимир путин, украина, киев, россия, российская академия наук, оон, m1 abrams, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Гарбузов, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, Российская академия наук, ООН, M1 Abrams, Республика Крым
21:52 25.01.2023
 
Эксперт считает, что танки Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым

Эксперт Гарбузов: поставки танков Abrams от США вряд ли помогут Украине захватить Крым

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США
Танки M1A1 Abrams армии США
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Танки Abrams, которые США поставят Украине, вряд ли помогут в захвате Крыма - по географическим причинам, а также из-за того, что Крым сейчас для Киева отошел на второй план из-за утраты основных территорий, заявил РИА Новости директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Ранее Белый дом подтвердил доставку 31 танка M1 Abrams для Украины, на их доставку уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как также заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:45
WP: США и Украина считают невозможным захват Крыма военным способом
"Что касается Крыма, то тут у меня большие сомнения. Не знаю, как "Абрамсы" помогут вернуть Крым. Тут нужно посмотреть на географию, это первое. Во-вторых, я думаю, Крым немного отошел сейчас на второй план из-за утраты территорий на основной части Украины. Но им бы и саму страну не потерять и удержаться на той территории, что есть", - сказал Гарбузов.
Эксперт отметил, что США тянули с поставками несколько месяцев, поскольку ни одна из западных стран до сих пор не хочет напрямую втягиваться украинский конфликт. Тем не менее, направление сейчас танков Киеву вдохновит нынешнюю украинскую власть, добавил он.
"Киев на эти поставки надеялся, а западные лидеры постоянно говорили, что будут помогать Украине. И это все значит, что конфликт затягивается", - заключил Гарбузов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ГарбузовВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияРоссийская академия наукООНM1 AbramsРеспублика Крым
 
 
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