Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html
Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года
Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года
Решение Германии направить Киеву 14 "Леопардов" не повлияет на боевые действия на Украине, однако это станет важным шагом с точки зрения возврата германского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:35
2023-01-25T16:35
специальная военная операция на украине
алексей фененко
германия
ссср
россия
украина
великая отечественная война (1941-1945)
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Решение Германии направить Киеву 14 "Леопардов" не повлияет на боевые действия на Украине, однако это станет важным шагом с точки зрения возврата германского военного потенциала на территории бывшего СССР: по сути впервые со времен Второй мировой войны немецкие танки будут воевать против России, заявил РИА Новости доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято по итогам "интенсивных переговоров" с партнерами. "ФРГ использует нынешнюю ситуацию как окно возможностей для того, чтобы воссоздать свой военный потенциал, ведь Германия до сих пор остается страной с ограниченными военными возможностями, лимиты на развитие ее военного потенциала зафиксированы договором 1990 года", - сказал Фененко. По словам эксперта, сейчас в Германии идут дискуссии о том, что "надо забывать итоги Второй мировой войны, надо разрешить Германии иметь мощный военно-промышленный комплекс, применять силу за рубежом" и "возможность иметь крупные вооруженные силы как авангард Запада". "Далее Германия узаконивает применение своего оружия за пределами своих национальных границ и на территории бывшего СССР, то есть по сути мы третий раз за минувшие сто лет воюем с Германией и немецкой военной техникой на территории бывшего СССР и Российской империи, что и создает им прецедент для появления в Восточной Европе своих сил", - отметил он. При этом, по мнению Фененко, решение Берлина поставить Киеву танки никак не повлияет на боевые действия: "Это правовой прецедент вмешательства немецких танков на территорию бывшего Советского союза".
https://ria.ru/20230125/leopard-1847353178.html
германия
ссср
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_9f6cec601bb618575dc8de55f4b23890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей фененко, германия, ссср, россия, украина, великая отечественная война (1941-1945), leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Алексей Фененко, Германия, СССР, Россия, Украина, Великая Отечественная война (1941-1945), Leopard 2
16:35 25.01.2023
 
Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года

Эксперт Фененко о Leopard: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Решение Германии направить Киеву 14 "Леопардов" не повлияет на боевые действия на Украине, однако это станет важным шагом с точки зрения возврата германского военного потенциала на территории бывшего СССР: по сути впервые со времен Второй мировой войны немецкие танки будут воевать против России, заявил РИА Новости доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко.
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято по итогам "интенсивных переговоров" с партнерами.
"ФРГ использует нынешнюю ситуацию как окно возможностей для того, чтобы воссоздать свой военный потенциал, ведь Германия до сих пор остается страной с ограниченными военными возможностями, лимиты на развитие ее военного потенциала зафиксированы договором 1990 года", - сказал Фененко.
По словам эксперта, сейчас в Германии идут дискуссии о том, что "надо забывать итоги Второй мировой войны, надо разрешить Германии иметь мощный военно-промышленный комплекс, применять силу за рубежом" и "возможность иметь крупные вооруженные силы как авангард Запада".
"Далее Германия узаконивает применение своего оружия за пределами своих национальных границ и на территории бывшего СССР, то есть по сути мы третий раз за минувшие сто лет воюем с Германией и немецкой военной техникой на территории бывшего СССР и Российской империи, что и создает им прецедент для появления в Восточной Европе своих сил", - отметил он.
При этом, по мнению Фененко, решение Берлина поставить Киеву танки никак не повлияет на боевые действия: "Это правовой прецедент вмешательства немецких танков на территорию бывшего Советского союза".
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:29Специальная военная операция на Украине
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ФененкоГерманияСССРРоссияУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Leopard 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала