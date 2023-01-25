https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html

Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года

Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года - РИА Новости, 25.01.2023

Эксперт: немецкие танки будут воевать против России впервые с 1945 года

Решение Германии направить Киеву 14 "Леопардов" не повлияет на боевые действия на Украине, однако это станет важным шагом с точки зрения возврата германского... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:35

2023-01-25T16:35

2023-01-25T16:35

специальная военная операция на украине

алексей фененко

германия

ссср

россия

украина

великая отечественная война (1941-1945)

leopard 2

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Решение Германии направить Киеву 14 "Леопардов" не повлияет на боевые действия на Украине, однако это станет важным шагом с точки зрения возврата германского военного потенциала на территории бывшего СССР: по сути впервые со времен Второй мировой войны немецкие танки будут воевать против России, заявил РИА Новости доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято по итогам "интенсивных переговоров" с партнерами. "ФРГ использует нынешнюю ситуацию как окно возможностей для того, чтобы воссоздать свой военный потенциал, ведь Германия до сих пор остается страной с ограниченными военными возможностями, лимиты на развитие ее военного потенциала зафиксированы договором 1990 года", - сказал Фененко. По словам эксперта, сейчас в Германии идут дискуссии о том, что "надо забывать итоги Второй мировой войны, надо разрешить Германии иметь мощный военно-промышленный комплекс, применять силу за рубежом" и "возможность иметь крупные вооруженные силы как авангард Запада". "Далее Германия узаконивает применение своего оружия за пределами своих национальных границ и на территории бывшего СССР, то есть по сути мы третий раз за минувшие сто лет воюем с Германией и немецкой военной техникой на территории бывшего СССР и Российской империи, что и создает им прецедент для появления в Восточной Европе своих сил", - отметил он. При этом, по мнению Фененко, решение Берлина поставить Киеву танки никак не повлияет на боевые действия: "Это правовой прецедент вмешательства немецких танков на территорию бывшего Советского союза".

https://ria.ru/20230125/leopard-1847353178.html

германия

ссср

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алексей фененко, германия, ссср, россия, украина, великая отечественная война (1941-1945), leopard 2