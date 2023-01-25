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ФРГ настроена на эскалацию кризиса на Украине, заявили в посольстве России - РИА Новости, 25.01.2023
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ФРГ настроена на эскалацию кризиса на Украине, заявили в посольстве России
ФРГ настроена на эскалацию кризиса на Украине, заявили в посольстве России - РИА Новости, 25.01.2023
ФРГ настроена на эскалацию кризиса на Украине, заявили в посольстве России
ФРГ, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его эскалацию, заявил журналистам посол в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:13
2023-01-25T15:13
в мире
сергей нечаев (дипломат)
германия
украина
россия
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. ФРГ, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его эскалацию, заявил журналистам посол в Берлине Сергей Нечаев. "В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом", - отметил дипломат, комментируя решение Берлина отправить свои танки Киеву. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
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в мире, сергей нечаев (дипломат), германия, украина, россия
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Германия, Украина, Россия
15:13 25.01.2023
 
ФРГ настроена на эскалацию кризиса на Украине, заявили в посольстве России

Посольство России в Берлине заявило о настроенности ФРГ на эскалацию украинского кризиса

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Берлине
Здание посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства России в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. ФРГ, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его эскалацию, заявил журналистам посол в Берлине Сергей Нечаев.
"В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом", - отметил дипломат, комментируя решение Берлина отправить свои танки Киеву.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
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