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В Минске заявили, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США - РИА Новости, 25.01.2023
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В Минске заявили, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США
В Минске заявили, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США - РИА Новости, 25.01.2023
В Минске заявили, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США
Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США, нацеленного на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:37
2023-01-25T13:03
в мире
владимир андрейченко
минск
белоруссия
обсе
совет европы
одкб
сша
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США, нацеленного на доминирование Вашингтона в мире. "На площадках ОБСЕ, Совета Европы работать стало значительно труднее. Они, как, впрочем, и сами европейские государства, стали заложниками курса Соединенных Штатов Америки на сохранение своего доминирования в мире. Уверен, время покажет бесперспективность политики конфронтации", - сказал Андрейченко, выступая в среду на заседании парламента. Он призвал белорусских депутатов "работать на опережение". "Надо использовать любую возможность, чтобы довести до мирового сообщества объективную информацию о положении дел в Беларуси, продолжить рабочие контакты с представителями различных политических сил. Нужно продолжить использовать ресурс народной дипломатии и взаимодействие с белорусской диаспорой", - заявил спикер нижней палаты парламента. По его словам, "на всех уровнях парламентской коммуникации следует активно подтверждать статус Беларуси как мирного государства, нацеленного на продвижение серьезных международных инициатив, включая запуск глобального диалога по безопасности". Андрейченко также отметил, что особое внимание надо уделить развитию отношений Китаем, и сообщил о планах создать межпарламентскую комиссию по сотрудничеству. Спикер также напомнил, что в 2023 году Минск председательствует в ОДКБ, и депутаты должны внести свой вклад в реализацию приоритетов председательства. Он отметил, что в мае в Минске запланировано заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, осенью - координационное совещание председателей профильных комиссий по международным делам и национальной безопасности. "Идеи мира и справедливости близки и нашим коллегам из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом говорят итоги переговоров на полях сессий МПА АСЕАН, Латиноамериканского парламента, прямые контакты с председателем Панафриканского парламента. С ним у нас достигнуто принципиальное согласие на предоставление Национальному собранию (парламенту – ред.) Беларуси статуса наблюдателя в этой организации. Перспективным видится также участие в работе парламентской сети Движения неприсоединения", - сказал Андрейченко. Он призвал задействовать ее потенциал для продвижения мирной и объединительной повестки дня.
https://ria.ru/20230125/rossiya-1847254510.html
https://ria.ru/20230125/politika-1847295997.html
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в мире, владимир андрейченко, минск, белоруссия, обсе, совет европы, одкб, сша
В мире, Владимир Андрейченко, Минск, Белоруссия, ОБСЕ, Совет Европы, ОДКБ, США
12:37 25.01.2023 (обновлено: 13:03 25.01.2023)
 
В Минске заявили, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США

В Минске заявили, что ОБСЕ и СЕ стали заложниками курса США на доминирование в мире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США, нацеленного на доминирование Вашингтона в мире.
"На площадках ОБСЕ, Совета Европы работать стало значительно труднее. Они, как, впрочем, и сами европейские государства, стали заложниками курса Соединенных Штатов Америки на сохранение своего доминирования в мире. Уверен, время покажет бесперспективность политики конфронтации", - сказал Андрейченко, выступая в среду на заседании парламента.
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Он призвал белорусских депутатов "работать на опережение". "Надо использовать любую возможность, чтобы довести до мирового сообщества объективную информацию о положении дел в Беларуси, продолжить рабочие контакты с представителями различных политических сил. Нужно продолжить использовать ресурс народной дипломатии и взаимодействие с белорусской диаспорой", - заявил спикер нижней палаты парламента.
По его словам, "на всех уровнях парламентской коммуникации следует активно подтверждать статус Беларуси как мирного государства, нацеленного на продвижение серьезных международных инициатив, включая запуск глобального диалога по безопасности".
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Андрейченко также отметил, что особое внимание надо уделить развитию отношений Китаем, и сообщил о планах создать межпарламентскую комиссию по сотрудничеству. Спикер также напомнил, что в 2023 году Минск председательствует в ОДКБ, и депутаты должны внести свой вклад в реализацию приоритетов председательства. Он отметил, что в мае в Минске запланировано заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, осенью - координационное совещание председателей профильных комиссий по международным делам и национальной безопасности.
"Идеи мира и справедливости близки и нашим коллегам из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом говорят итоги переговоров на полях сессий МПА АСЕАН, Латиноамериканского парламента, прямые контакты с председателем Панафриканского парламента. С ним у нас достигнуто принципиальное согласие на предоставление Национальному собранию (парламенту – ред.) Беларуси статуса наблюдателя в этой организации. Перспективным видится также участие в работе парламентской сети Движения неприсоединения", - сказал Андрейченко. Он призвал задействовать ее потенциал для продвижения мирной и объединительной повестки дня.
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В миреВладимир АндрейченкоМинскБелоруссияОБСЕСовет ЕвропыОДКБСША
 
 
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