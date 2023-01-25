https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847464985.html

Спецоперация, 25 января: Белый дом подтвердил отправку на Украину танков

Спецоперация, 25 января: Белый дом подтвердил отправку на Украину танков - РИА Новости, 25.01.2023

Спецоперация, 25 января: Белый дом подтвердил отправку на Украину танков

Белый дом подтвердил отправку Киеву 31 танка M1 Abrams, их доставка займет несколько месяцев; украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:31

2023-01-25T23:31

2023-01-25T23:31

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

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киев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Белый дом подтвердил отправку Киеву 31 танка M1 Abrams, их доставка займет несколько месяцев; украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин; Киев готовит контрнаступление на запорожском направлении, фиксируется скопление сил противника в районе города Запорожье - до 40 тысяч человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Поставки оружия УкраинеВ ночь на среду чиновник американской администрации заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что президент США Джо Байден в среду объявит о решении поставить Украине танки Abrams. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными. Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить в США, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Чиновник заявил изданию, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, будут предназначены "не для боев в ближайшее время" и, скорее всего, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы. Правительство Германии решило предоставить Украине танки Leopard 2, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он также заявил, что Германия нацелена сформировать для украинской стороны два танковых батальона, в качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Германия поставит танки Leopard 2 Киеву не ранее, чем через 3-4 месяца, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус. Посольство РФ в ФРГ назвало решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасным: оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем", заявил в среду канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Бельгия не располагает исправными танками для предоставления их Украине, такая техника была снята с вооружения много лет назад, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5 в среду. Высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил отправку США на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что доставка танков М1 Abrams Украине потребует месяцев, а также, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Кроме того, как сообщила высокопоставленная представительница американской администрации, США также направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams. Как также рассказали в Белом доме, США начинают работать над программой подготовки украинцев для использования танков Abrams. Общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки, не уточнив количество, сообщила телекомпания NRK. Ход операцииУкраинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют своим в спину, заявил президент России Владимир Путин. Он также заявил, что цель специальной военной операции – защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. Российские военные пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп на высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в среду в Минобороны РФ. Подразделения "Вагнера" продвигаются в Артемовске (он же Бахмут), бои идут и на окраинах и в кварталах, которые недавно удерживались противником, заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также рассказал, что освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль участки, с которых Киев наносил удары, а также перекрывать пути снабжения украинских войск. Он также заявил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в район населённого пункта Марьинка, чтобы удержать его и избежать окружения Авдеевки. Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования украинского кризиса сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинские войска готовят контрнаступление на запорожском направлении, фиксируется скопление сил противника в районе города Запорожье - до 40 тысяч человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Новые территории РоссииРоссийские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области; деньги шли от стран Запада через банки в ЕС, в том числе в странах Балтии, Польше и Чехии, сообщил РИА Новости представитель силовых структур РФ в регионе. Международная обстановкаПрезидент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи – с Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Вашингтон недвусмысленно заявил о стремлении нанести Москве стратегическое поражение, не замечать реальность невозможно, заявили РИА Новости в МИД РФ. Комментируя слова первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек "еще не все красные линии", в МИД отметили, что "идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил (глава МИД РФ) Сергей Лавров". НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине и не отправляет туда ни войска, ни самолеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также заявил, что путь к миру на Украине ведет через поставки Киеву оружия. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что неудача России в украинском конфликте "практически немыслима", и поставил вопрос о целесообразности "вложения стольких сил в Украину". В случае возникновения военного конфликта в Европе сил одной лишь профессиональной армии будет недостаточно, должно будет включиться все общество, проведена "частичная мобилизация людей и техники", заявил в среду в интервью агентству ЧТК начальник генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржегка. Исторический центр Одессы признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, сообщила организация в среду. Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой было принято в обход правил процедуры под давлением Запада, сообщили в постоянном представительстве РФ при организации. Кроме того, как заявили в постпредстве, Киев скрыл от ЮНЕСКО факты о сносе памятников искусства в Одессе и оказывал давление на независимых экспертов организации. Украинские силы готовятся к контрнаступлению, заявил в телеобращении в среду президент США Джо Байден. Он также заявил, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.

https://ria.ru/20230125/tank-1847289190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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