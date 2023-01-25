https://ria.ru/20230125/shtraf-1847305323.html

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда - РИА Новости, 25.01.2023

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда

Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:15

2023-01-25T13:15

2023-01-25T13:15

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения. Изменения вносятся в статью 17.3 КоАП РФ. В частности, за неисполнение распоряжения судьи предлагается установить штраф в размере – от одной до трех тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до одной тысячи рублей). Кроме того, вводится норма, устанавливающая наказание за повторное совершение таких правонарушений. В этом случае штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. К нарушителю в качестве альтернативного наказания может быть применен административный арест на срок до 15 суток.

https://ria.ru/20230124/proekt-1847033012.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф