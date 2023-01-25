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Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда - РИА Новости, 25.01.2023
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Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда - РИА Новости, 25.01.2023
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда
Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:15
2023-01-25T13:15
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения. Изменения вносятся в статью 17.3 КоАП РФ. В частности, за неисполнение распоряжения судьи предлагается установить штраф в размере – от одной до трех тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до одной тысячи рублей). Кроме того, вводится норма, устанавливающая наказание за повторное совершение таких правонарушений. В этом случае штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. К нарушителю в качестве альтернативного наказания может быть применен административный арест на срок до 15 суток.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
13:15 25.01.2023
 
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда

Сенаторы одобрили закон об увеличении штрафов за неисполнение решений судьи

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения.
Изменения вносятся в статью 17.3 КоАП РФ.
В частности, за неисполнение распоряжения судьи предлагается установить штраф в размере – от одной до трех тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до одной тысячи рублей).
Кроме того, вводится норма, устанавливающая наказание за повторное совершение таких правонарушений. В этом случае штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. К нарушителю в качестве альтернативного наказания может быть применен административный арест на срок до 15 суток.
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