https://ria.ru/20230125/shtraf-1847305323.html
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда - РИА Новости, 25.01.2023
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда
Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:15
2023-01-25T13:15
2023-01-25T13:15
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения. Изменения вносятся в статью 17.3 КоАП РФ. В частности, за неисполнение распоряжения судьи предлагается установить штраф в размере – от одной до трех тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до одной тысячи рублей). Кроме того, вводится норма, устанавливающая наказание за повторное совершение таких правонарушений. В этом случае штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. К нарушителю в качестве альтернативного наказания может быть применен административный арест на срок до 15 суток.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неисполнение решений суда
Сенаторы одобрили закон об увеличении штрафов за неисполнение решений судьи
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправки в Административный кодекс РФ о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения.
Изменения вносятся в статью 17.3 КоАП РФ.
В частности, за неисполнение распоряжения судьи предлагается установить штраф в размере – от одной до трех тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до одной тысячи рублей).
Кроме того, вводится норма, устанавливающая наказание за повторное совершение таких правонарушений. В этом случае штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. К нарушителю в качестве альтернативного наказания может быть применен административный арест на срок до 15 суток.