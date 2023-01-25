https://ria.ru/20230125/sber-1847284893.html

Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов - РИА Новости, 25.01.2023

Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:57

2023-01-25T11:57

2023-01-25T11:57

экономика

технологии

россия

сбербанк россии

сбер

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

импортозамещение

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры России, сообщает пресс-служба банка. "Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от "Сбера" InterSphere включено в реестр отечественного ПО", - говорится в сообщении. Сбербанк - единственный банк в России, который разработал и получил регистрацию своего программного обеспечения для банковских устройств в реестре Минцифры РФ, прокомментировал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. "InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами", - также говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что с помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. ПО работает под управлением различных операционных систем, в том числе Linux, отмечает пресс-служба банка. "На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети", - в свою очередь добавил Ведяхин.

https://ria.ru/20230124/afera-1847004243.html

https://ria.ru/20230121/krym-1846431307.html

https://ria.ru/20221227/bankomat-1841560208.html

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экономика, технологии, россия, сбербанк россии, сбер, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), импортозамещение