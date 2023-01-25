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Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов - РИА Новости, 25.01.2023
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Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов
Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов - РИА Новости, 25.01.2023
Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов
Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:57
2023-01-25T11:57
экономика
технологии
россия
сбербанк россии
сбер
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
импортозамещение
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры России, сообщает пресс-служба банка. "Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от "Сбера" InterSphere включено в реестр отечественного ПО", - говорится в сообщении. Сбербанк - единственный банк в России, который разработал и получил регистрацию своего программного обеспечения для банковских устройств в реестре Минцифры РФ, прокомментировал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. "InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами", - также говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что с помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. ПО работает под управлением различных операционных систем, в том числе Linux, отмечает пресс-служба банка. "На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети", - в свою очередь добавил Ведяхин.
https://ria.ru/20230124/afera-1847004243.html
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экономика, технологии, россия, сбербанк россии, сбер, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), импортозамещение
Экономика, Технологии, Россия, Сбербанк России, Сбер, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Импортозамещение
11:57 25.01.2023
 
Сбербанк разработал и зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

Сбербанк зарегистрировал собственное ПО InterSphere для банкоматов в реестре Минцифры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник офиса Сбербанка и банкоматы
Сотрудник офиса Сбербанка и банкоматы - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник офиса Сбербанка и банкоматы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк первым среди банков страны зарегистрировал собственное программное обеспечение (ПО) для банкоматов в реестре Минцифры России, сообщает пресс-служба банка.
"Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от "Сбера" InterSphere включено в реестр отечественного ПО", - говорится в сообщении.
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Сбербанк - единственный банк в России, который разработал и получил регистрацию своего программного обеспечения для банковских устройств в реестре Минцифры РФ, прокомментировал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
"InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами", - также говорится в сообщении пресс-службы.
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Уточняется, что с помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. ПО работает под управлением различных операционных систем, в том числе Linux, отмечает пресс-служба банка.
"На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети", - в свою очередь добавил Ведяхин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСбербанк РоссииСберМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Импортозамещение
 
 
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