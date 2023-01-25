https://ria.ru/20230125/proverki-1847140460.html

На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках

На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках - РИА Новости, 25.01.2023

На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках

Малый и средний бизнес сможет через Цифровую платформу МСП.РФ получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:00

2023-01-25T10:00

2023-01-25T10:00

россия

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет через Цифровую платформу МСП.РФ получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также профилактических визитах контролирующих органов, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором платформы.Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства после получения согласия предпринимателя будут поступать в его личный кабинет. Далее пользователь сможет перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав соответствующую кнопку, уточняется в сообщении."Запрос на получение уведомлений от госорганов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Поэтому мы инициировали изменение в нацпроект, что позволило нам оперативно реализовать востребованный функционал. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через "Сервис 360" на Цифровой платформе", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Также пользователям платформы заблаговременно придут уведомления о внесенных изменениях, например, при переносе сроков мероприятий, их отмене или завершении. Новый сервис уже направил бизнесу более 800 тысяч уведомлений.Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел "Уведомления от органов государственной власти". Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на Госуслугах.Уточняется, что уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке - не менее, чем за 24 часа. О плановой проверке предпринимателей будут оповещать, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок. В свою очередь, уведомления о проверках формируются на основе данных Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, который ведет Генпрокуратура.Цифровая платформа МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20230119/finansirovanie-1845905554.html

https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)