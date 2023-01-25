Рейтинг@Mail.ru
На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/proverki-1847140460.html
На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках
На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках - РИА Новости, 25.01.2023
На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках
Малый и средний бизнес сможет через Цифровую платформу МСП.РФ получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:00
2023-01-25T10:00
россия
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет через Цифровую платформу МСП.РФ получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также профилактических визитах контролирующих органов, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором платформы.Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства после получения согласия предпринимателя будут поступать в его личный кабинет. Далее пользователь сможет перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав соответствующую кнопку, уточняется в сообщении."Запрос на получение уведомлений от госорганов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Поэтому мы инициировали изменение в нацпроект, что позволило нам оперативно реализовать востребованный функционал. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через "Сервис 360" на Цифровой платформе", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Также пользователям платформы заблаговременно придут уведомления о внесенных изменениях, например, при переносе сроков мероприятий, их отмене или завершении. Новый сервис уже направил бизнесу более 800 тысяч уведомлений.Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел "Уведомления от органов государственной власти". Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на Госуслугах.Уточняется, что уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке - не менее, чем за 24 часа. О плановой проверке предпринимателей будут оповещать, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок. В свою очередь, уведомления о проверках формируются на основе данных Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, который ведет Генпрокуратура.Цифровая платформа МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20230119/finansirovanie-1845905554.html
https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
10:00 25.01.2023
 

На МСП.РФ предпринимателей будут уведомлять о планируемых проверках

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет через Цифровую платформу МСП.РФ получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также профилактических визитах контролирующих органов, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором платформы.
Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства после получения согласия предпринимателя будут поступать в его личный кабинет. Далее пользователь сможет перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав соответствующую кнопку, уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
19 января, 11:18
МСП Банк профинансировал предпринимателей Удмуртии на полмиллиарда рублей
"Запрос на получение уведомлений от госорганов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Поэтому мы инициировали изменение в нацпроект, что позволило нам оперативно реализовать востребованный функционал. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через "Сервис 360" на Цифровой платформе", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Также пользователям платформы заблаговременно придут уведомления о внесенных изменениях, например, при переносе сроков мероприятий, их отмене или завершении. Новый сервис уже направил бизнесу более 800 тысяч уведомлений.
Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел "Уведомления от органов государственной власти". Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на Госуслугах.
Уточняется, что уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке - не менее, чем за 24 часа. О плановой проверке предпринимателей будут оповещать, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок. В свою очередь, уведомления о проверках формируются на основе данных Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, который ведет Генпрокуратура.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:17
Исаевич: статус PSE позволит Корпорации МСП вдвое нарастить кредитование
Цифровая платформа МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.
 
РоссияКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала