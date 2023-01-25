https://ria.ru/20230125/proekt-1847424274.html
России в Африке нужен проект исторического масштаба, считает эксперт
России в Африке нужен проект исторического масштаба, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023
России в Африке нужен проект исторического масштаба, считает эксперт
России в Африке нужен проект исторического масштаба, например, разработки в сфере геологоразведки, заявила председатель правления союза "Африканская деловая... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:01
2023-01-25T19:01
2023-01-25T19:01
экономика
африка
россия
юар
росгеология
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. России в Африке нужен проект исторического масштаба, например, разработки в сфере геологоразведки, заявила председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер. "Когда мы общаемся с нашими партнёрами из Африки, они часто говорят, что у России (в Африке) должен быть какой-то проект масштаба национальной истории - наследие, которое она оставит в Африке в текущей, новейшей истории", - сказала она в ходе дискуссии "Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?" на площадке клуба "Валдай". Она добавила, что профильным министерствам и Росгеологии нужно рассмотреть идеи масштабных проектов, например, в сфере энергетики и геологоразведки.
https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html
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экономика, африка, россия, юар, росгеология
Экономика, Африка, Россия, ЮАР, Росгеология
России в Африке нужен проект исторического масштаба, считает эксперт
Эксперт Наталия Цайзер считает, что России в Африке нужен проект исторического масштаба