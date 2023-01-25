https://ria.ru/20230125/postavki-1847320718.html

Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине

Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Украине танки Leopard, которые, по его мнению, вместе с британскими... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:03

2023-01-25T14:03

2023-01-25T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

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риши сунак

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Украине танки Leopard, которые, по его мнению, вместе с британскими Challenger 2 усилят "огневую мощь" украинских сил.Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято в результате интенсивных переговоров со своими партнерами."Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине. Вместе с Challenger 2 они усилят украинскую оборонную огневую мощь", - написал Сунак в Twitter в качестве реакции на новости о решении Берлина отправить танки.Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

германия

киев

украина

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в мире, германия, киев, риши сунак, сергей лавров, украина, россия, twitter, нато