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Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/postavki-1847320718.html
Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине
Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Украине танки Leopard, которые, по его мнению, вместе с британскими... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:03
2023-01-25T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
риши сунак
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Украине танки Leopard, которые, по его мнению, вместе с британскими Challenger 2 усилят "огневую мощь" украинских сил.Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято в результате интенсивных переговоров со своими партнерами."Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине. Вместе с Challenger 2 они усилят украинскую оборонную огневую мощь", - написал Сунак в Twitter в качестве реакции на новости о решении Берлина отправить танки.Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847317946.html
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в мире, германия, киев, риши сунак, сергей лавров, украина, россия, twitter, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Риши Сунак, Сергей Лавров, Украина, Россия, Twitter, НАТО
14:03 25.01.2023 (обновлено: 14:28 25.01.2023)
 
Сунак прокомментировал решение Германии о поставках танков Украине

Премьер Британии Сунак назвал решение Германии о поставках танков Leopard Киеву правильным

© Фото : Sgt. Gerald WilsonТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Sgt. Gerald Wilson
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Украине танки Leopard, которые, по его мнению, вместе с британскими Challenger 2 усилят "огневую мощь" украинских сил.
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что правительство решило направить Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине заявили, что решение было принято в результате интенсивных переговоров со своими партнерами.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Эксперт предупредил, что Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев
"Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине. Вместе с Challenger 2 они усилят украинскую оборонную огневую мощь", - написал Сунак в Twitter в качестве реакции на новости о решении Берлина отправить танки.
Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевРиши СунакСергей ЛавровУкраинаРоссияTwitterНАТО
 
 
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