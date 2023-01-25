Рейтинг@Mail.ru
Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/postavka-1847222817.html
Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры
Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры - РИА Новости, 25.01.2023
Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры
Украинские "Поклонники Бандеры" в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения, заявил немецкий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T02:46
2023-01-25T02:46
в мире
андрей мельник
украина
f-16
f-35
eurofighter typhoon
twitter
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские "Поклонники Бандеры" в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения, заявил немецкий политик Даниэль Рой в Twitter.В ответ на публикацию замминистра иностранных дел Украины немецкий политик ответил, что новому оружию окажутся крайне рады "мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры". Накануне Мельник опубликовал в своем Twitter обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Киеву 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве Германии приняли решение поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847211779.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей мельник, украина, f-16, f-35, eurofighter typhoon, twitter, германия, киев
В мире, Андрей Мельник, Украина, F-16, F-35, Eurofighter Typhoon, Twitter, Германия, Киев
02:46 25.01.2023
 
Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры

Немецкий политик Рой: Германия обрадовала поклонников Бандеры, одобрив поставку танков

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские "Поклонники Бандеры" в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения, заявил немецкий политик Даниэль Рой в Twitter.

"Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины!" — написал Мельник в своем микроблоге, комментируя новость о согласии Германии поставить танки Leopard Киеву.

В ответ на публикацию замминистра иностранных дел Украины немецкий политик ответил, что новому оружию окажутся крайне рады "мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры".
Накануне Мельник опубликовал в своем Twitter обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Киеву 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.
Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве Германии приняли решение поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
САУ Акация ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 22:47Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 24 января: Германия решила поставить танки Украине
 
В миреАндрей МельникУкраинаF-16F-35Eurofighter TyphoonTwitterГерманияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала