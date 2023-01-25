Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры
Немецкий политик Рой: Германия обрадовала поклонников Бандеры, одобрив поставку танков
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские "Поклонники Бандеры" в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения, заявил немецкий политик Даниэль Рой в Twitter.
"Аллилуйя! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим мощную коалицию по истребителям для Украины с F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, Rafale и Girpen jet и всем, что вы можете поставить для спасения Украины!" — написал Мельник в своем микроблоге, комментируя новость о согласии Германии поставить танки Leopard Киеву.
В ответ на публикацию замминистра иностранных дел Украины немецкий политик ответил, что новому оружию окажутся крайне рады "мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры".
Накануне Мельник опубликовал в своем Twitter обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Киеву 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.
Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве Германии приняли решение поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.