https://ria.ru/20230125/postavka-1847222817.html

Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры

Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры - РИА Новости, 25.01.2023

Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры

Украинские "Поклонники Бандеры" в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения, заявил немецкий... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T02:46

2023-01-25T02:46

2023-01-25T02:46

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские "Поклонники Бандеры" в лице власти страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения, заявил немецкий политик Даниэль Рой в Twitter.В ответ на публикацию замминистра иностранных дел Украины немецкий политик ответил, что новому оружию окажутся крайне рады "мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры". Накануне Мельник опубликовал в своем Twitter обращение к канцлеру ФРГ, в котором предложил отправить Киеву 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского дипломата, списанию.Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве Германии приняли решение поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.

https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847211779.html

украина

германия

киев

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в мире, андрей мельник, украина, f-16, f-35, eurofighter typhoon, twitter, германия, киев