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"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве - РИА Новости, 25.01.2023
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"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве
"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве - РИА Новости, 25.01.2023
"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве
Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве не сулят Украине вызвали неоднозначную реакцию у лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:17
2023-01-25T04:17
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве не сулят Украине вызвали неоднозначную реакцию у лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо в Twitter.В руководстве Украины произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
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в мире, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, украина, киев, франция, страна.ua, twitter, патриот
В мире, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, Франция, Страна.ua, Twitter, Патриот
04:17 25.01.2023
 
"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве

Политик из Франции Филиппо: отставки значат, что на Украине "явно что-то происходит"

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве не сулят Украине вызвали неоднозначную реакцию у лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо в Twitter.
"Гекатомба (жестокое уничтожение людей. — Прим.ред.) вокруг Зеленского: заместитель министра обороны подал в отставку из-за обвинений в коррупции! А на прошлой неделе заместитель Зеленского подал в отставку. На Украине явно что-то происходит — следите за новостями!", — заявил Филиппо.
В руководстве Украины произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 17:56
Украинские СМИ сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:55
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
 
В миреКирилл ТимошенкоДенис ШмыгальУкраинаКиевФранцияСтрана.uaTwitterПатриот
 
 
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