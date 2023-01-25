https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html

"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве

"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве - РИА Новости, 25.01.2023

"На Украине что-то происходит": во Франции озадачились отставками в Киеве

Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве не сулят Украине вызвали неоднозначную реакцию у лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:17

2023-01-25T04:17

2023-01-25T04:17

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Отставки высокопоставленных чиновников в Киеве не сулят Украине вызвали неоднозначную реакцию у лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо в Twitter.В руководстве Украины произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.

https://ria.ru/20230124/otstavka-1847161255.html

https://ria.ru/20230124/otstavka-1847065564.html

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в мире, кирилл тимошенко, денис шмыгаль, украина, киев, франция, страна.ua, twitter, патриот