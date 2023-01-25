https://ria.ru/20230125/otpuska-1847361362.html
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 25.01.2023
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:57
2023-01-25T18:57
2023-01-25T18:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
таиланд
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110908_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c20a6ae43998d36b20131a3efd54b80f.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР.Топ зарубежных направлений возглавила Турция: больше всего заявок на раннее бронирование поступило именно по этой стране. По словам экспертов, в основном соотечественники выбирают отели на Анталийском побережье. Пользуются популярностью и туры по России.Также россияне интересуются поездками в Таиланд, ОАЭ, Египет. Однако такой глубины бронирования, как у Турции, нет. Клиенты не спешат оплачивать туры, признаются представители отрасли. Причина — в нестабильной геополитической ситуации в мире. Путешественники опасаются, что все может измениться, и запланированные поездки не состоятся.Тэги: туроператор отдых лето новости-туризм туризм туристы
https://ria.ru/20230123/puteshestviya-1846800937.html
турция
таиланд
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110908_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_63b32fcacd01768825fcea0a19bb6639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, таиланд, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Таиланд, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отдых
18:57 25.01.2023 (обновлено: 18:59 25.01.2023)
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
АТОР: для отдыха летом 2023 года россияне выбирают Турцию, ОАЭ и Египет