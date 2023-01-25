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Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230125/otpuska-1847361362.html
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 25.01.2023
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:57
2023-01-25T18:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
таиланд
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР.Топ зарубежных направлений возглавила Турция: больше всего заявок на раннее бронирование поступило именно по этой стране. По словам экспертов, в основном соотечественники выбирают отели на Анталийском побережье. Пользуются популярностью и туры по России.Также россияне интересуются поездками в Таиланд, ОАЭ, Египет. Однако такой глубины бронирования, как у Турции, нет. Клиенты не спешат оплачивать туры, признаются представители отрасли. Причина — в нестабильной геополитической ситуации в мире. Путешественники опасаются, что все может измениться, и запланированные поездки не состоятся.Тэги: туроператор отдых лето новости-туризм туризм туристы
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, таиланд, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Таиланд, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Отдых
18:57 25.01.2023 (обновлено: 18:59 25.01.2023)
 
Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

АТОР: для отдыха летом 2023 года россияне выбирают Турцию, ОАЭ и Египет

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР.
Топ зарубежных направлений возглавила Турция: больше всего заявок на раннее бронирование поступило именно по этой стране. По словам экспертов, в основном соотечественники выбирают отели на Анталийском побережье. Пользуются популярностью и туры по России.
Также россияне интересуются поездками в Таиланд, ОАЭ, Египет. Однако такой глубины бронирования, как у Турции, нет. Клиенты не спешат оплачивать туры, признаются представители отрасли. Причина — в нестабильной геополитической ситуации в мире. Путешественники опасаются, что все может измениться, и запланированные поездки не состоятся.
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Тэги: туроператор отдых лето новости-туризм туризм туристы
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияТаиландОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииОтдых
 
 
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