https://ria.ru/20230125/otpuska-1847361362.html

Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 25.01.2023

Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:57

2023-01-25T18:57

2023-01-25T18:59

туризм

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туристы

турция

таиланд

оаэ

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом 2023 года, сообщает АТОР.Топ зарубежных направлений возглавила Турция: больше всего заявок на раннее бронирование поступило именно по этой стране. По словам экспертов, в основном соотечественники выбирают отели на Анталийском побережье. Пользуются популярностью и туры по России.Также россияне интересуются поездками в Таиланд, ОАЭ, Египет. Однако такой глубины бронирования, как у Турции, нет. Клиенты не спешат оплачивать туры, признаются представители отрасли. Причина — в нестабильной геополитической ситуации в мире. Путешественники опасаются, что все может измениться, и запланированные поездки не состоятся.Тэги: туроператор отдых лето новости-туризм туризм туристы

https://ria.ru/20230123/puteshestviya-1846800937.html

турция

таиланд

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, таиланд, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, отдых