https://ria.ru/20230125/oreshkin-1847327594.html
Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома"
Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома" - РИА Новости, 25.01.2023
Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома"
Помощник президента РФ Максим Орешкин стал членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", соответствующий указ главы государства опубликован на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:21
2023-01-25T14:21
2023-01-25T14:23
политика
максим орешкин
сергей королев
игорь боровков
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_52963ab7914ca1812442fa1d765be26b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин стал членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, набсовет атомной госкорпорации покинул бывший руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии правительства РФ - заместитель руководителя аппарата кабинета министров Игорь Боровков. Кроме того, уточена должность члена наблюдательного совета Сергея Королева - первый заместитель директора ФСБ России (ранее Королев был также и руководителем Службы экономической безопасности ФСБ). Наблюдательный совет - высший орган управления "Росатома". Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в 2005-2016 годах руководивший российской атомной отраслью.
https://ria.ru/20221227/rubl-1841752901.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_230:0:1770:1155_1920x0_80_0_0_46b780d1b7dd77bfafffeda598f2eef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, максим орешкин, сергей королев, игорь боровков, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Максим Орешкин, Сергей Королев, Игорь Боровков, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:21 25.01.2023 (обновлено: 14:23 25.01.2023)
Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома"
Помощник президента Орешкин стал членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом"