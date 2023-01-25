https://ria.ru/20230125/oreshkin-1847327594.html

Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома"

Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома" - РИА Новости, 25.01.2023

Орешкин вошел в наблюдательный совет "Росатома"

Помощник президента РФ Максим Орешкин стал членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", соответствующий указ главы государства опубликован на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:21

2023-01-25T14:21

2023-01-25T14:23

политика

максим орешкин

сергей королев

игорь боровков

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_52963ab7914ca1812442fa1d765be26b.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин стал членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, набсовет атомной госкорпорации покинул бывший руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии правительства РФ - заместитель руководителя аппарата кабинета министров Игорь Боровков. Кроме того, уточена должность члена наблюдательного совета Сергея Королева - первый заместитель директора ФСБ России (ранее Королев был также и руководителем Службы экономической безопасности ФСБ). Наблюдательный совет - высший орган управления "Росатома". Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в 2005-2016 годах руководивший российской атомной отраслью.

https://ria.ru/20221227/rubl-1841752901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, максим орешкин, сергей королев, игорь боровков, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба безопасности рф (фсб россии)