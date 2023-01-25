https://ria.ru/20230125/nato-1847278150.html

Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия

Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия - РИА Новости, 25.01.2023

Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что путь к миру на Украине ведет через поставки Киеву оружия. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:28

2023-01-25T11:28

2023-01-25T12:40

йенс столтенберг

владимир путин

сергей лавров

киев

россия

украина

нато

в мире

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что путь к миру на Украине ведет через поставки Киеву оружия. "Никто не знает, когда закончится эта война. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия", - сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt. Он добавил, что интересы безопасности НАТО здесь выходят за рамки солидарности с Украиной. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", а конечная цель - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/grosh-1847189132.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846878303.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров, киев, россия, украина, нато, в мире