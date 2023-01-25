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Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия - РИА Новости, 25.01.2023
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Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия
Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия - РИА Новости, 25.01.2023
Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что путь к миру на Украине ведет через поставки Киеву оружия. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:28
2023-01-25T12:40
йенс столтенберг
владимир путин
сергей лавров
киев
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что путь к миру на Украине ведет через поставки Киеву оружия. "Никто не знает, когда закончится эта война. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия", - сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt. Он добавил, что интересы безопасности НАТО здесь выходят за рамки солидарности с Украиной. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", а конечная цель - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/grosh-1847189132.html
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йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров, киев, россия, украина, нато, в мире
Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Сергей Лавров, Киев, Россия, Украина, НАТО, В мире
11:28 25.01.2023 (обновлено: 12:40 25.01.2023)
 
Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия

Генсек НАТО Столтенберг считает, что путь к миру лежит через поставки Киеву оружия

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что путь к миру на Украине ведет через поставки Киеву оружия.
"Никто не знает, когда закончится эта война. Что мы знаем: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия", - сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.
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Он добавил, что интересы безопасности НАТО здесь выходят за рамки солидарности с Украиной.
"Потому что если Путин преуспеет, другие извлекут уроки. Автократы этого мира внимательно следят за тем, как мы ответим на это вторжение. Мы также уже уяснили, что Россия использовала поставки энергоносителей в качестве оружия. И Китай также использует свою экономическую мощь в своих интересах. Мы должны понимать, что экономические решения могут иметь последствия для политики безопасности. Всегда говорят, что война - слишком серьезное дело, чтобы оставлять его на усмотрение генералов", - отметил генсек.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", а конечная цель - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Йенс СтолтенбергВладимир ПутинСергей ЛавровКиевРоссияУкраинаНАТОВ мире
 
 
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