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В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком - РИА Новости, 25.01.2023
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком
План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. По информации ведомства, в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух. "Жертв и пострадавших нет. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины. Объявлен план "Перехват", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845542004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком в центре города