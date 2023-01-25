https://ria.ru/20230125/makhachkala-1847366462.html

В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком

В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком - РИА Новости, 25.01.2023

В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком

План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:07

2023-01-25T16:07

2023-01-25T16:07

происшествия

махачкала

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. По информации ведомства, в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух. "Жертв и пострадавших нет. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины. Объявлен план "Перехват", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845542004.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, республика дагестан