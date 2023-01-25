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В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком - РИА Новости, 25.01.2023
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В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком - РИА Новости, 25.01.2023
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком
План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. По информации ведомства, в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух. "Жертв и пострадавших нет. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины. Объявлен план "Перехват", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
16:07 25.01.2023
 
В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком

В Махачкале объявили план "Перехват" из-за мужчины с дробовиком в центре города

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 янв - РИА Новости. План "Перехват" объявили в Махачкале из-за мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По информации ведомства, в среду примерно в 15:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на проспекте Расула Гамзатова, 18 в Махачкале неизвестный мужчина с дробовиком направлял оружие на прохожих, но производил выстрелы в воздух.
"Жертв и пострадавших нет. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины. Объявлен план "Перехват", - говорится в сообщении.
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