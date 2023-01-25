https://ria.ru/20230125/literatura-1847328455.html

Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу

Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу - РИА Новости, 25.01.2023

Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу

Министерство просвещения России добавит в образовательные программы роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:23

2023-01-25T14:23

2023-01-25T15:00

россия

общество

алексей толстой (писатель)

сергей кравцов

юрий бондарев

молодая гвардия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство просвещения России добавит в образовательные программы роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер" и произведения про Великую Отечественную Войну.По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в уже утвержденные обязательные программы включили "Молодую гвардию" Александра Фадеева, а также прозу и поэзию о Великой Отечественной войне. В частности, речь идет о романе Юрия Бондарева "Горячий снег", поэме Константина Симонова "Сын артиллериста", романе-эпопее Михаила Шолохова "Тихий Дон" и других произведениях.Вопрос о возвращении в школьную программу советской классики поднимался на встрече Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал идею снова включить в программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, алексей толстой (писатель), сергей кравцов, юрий бондарев , молодая гвардия , социальный навигатор, сн_образование