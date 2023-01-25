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Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу - РИА Новости, 25.01.2023
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Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу
Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу - РИА Новости, 25.01.2023
Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу
Министерство просвещения России добавит в образовательные программы роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:23
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россия
общество
алексей толстой (писатель)
сергей кравцов
юрий бондарев
молодая гвардия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство просвещения России добавит в образовательные программы роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер" и произведения про Великую Отечественную Войну.По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в уже утвержденные обязательные программы включили "Молодую гвардию" Александра Фадеева, а также прозу и поэзию о Великой Отечественной войне. В частности, речь идет о романе Юрия Бондарева "Горячий снег", поэме Константина Симонова "Сын артиллериста", романе-эпопее Михаила Шолохова "Тихий Дон" и других произведениях.Вопрос о возвращении в школьную программу советской классики поднимался на встрече Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал идею снова включить в программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.
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россия, общество, алексей толстой (писатель), сергей кравцов, юрий бондарев , молодая гвардия , социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Алексей Толстой (писатель), Сергей Кравцов, Юрий Бондарев , Молодая гвардия , Социальный навигатор, СН_Образование
14:23 25.01.2023 (обновлено: 15:00 25.01.2023)
 
Роман "Как закалялась сталь" вернется в школьную программу

Минпросвещения включит в программу роман Николая Островского "Как закалялась сталь"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкУрок
Урок - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство просвещения России добавит в образовательные программы роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер" и произведения про Великую Отечественную Войну.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в уже утвержденные обязательные программы включили "Молодую гвардию" Александра Фадеева, а также прозу и поэзию о Великой Отечественной войне. В частности, речь идет о романе Юрия Бондарева "Горячий снег", поэме Константина Симонова "Сын артиллериста", романе-эпопее Михаила Шолохова "Тихий Дон" и других произведениях.
"Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь", рассказ А.Н. Толстого "Русский характер", повесть С.С. Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением", — приводит пресс-служба министерства слова Кравцова.
Вопрос о возвращении в школьную программу советской классики поднимался на встрече Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал идею снова включить в программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.
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Проголосовали:1358
18 января, 18:22
 
РоссияОбществоАлексей Толстой (писатель)Сергей КравцовЮрий БондаревМолодая гвардияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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