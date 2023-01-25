21:49 25.01.2023 (обновлено: 22:34 25.01.2023)
Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке
Французский производитель электрооборудования Legrand прекратит работу на российском рынке
Выключатели и розетки. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке.
"Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере", — говорится в пресс-релизе фирмы.
Отмечается, что бизнес компании в России составляет 1,5 процента от годовых продаж за прошедший год. В Legrand назвали уход с рынка "лучшим вариантом" с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе.
После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с вызовами, российский рынок покинула большая часть крупных западных вендоров. В число ушедших производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.
28 августа 2022, 14:45Dell объявила о полном уходе с российского рынка