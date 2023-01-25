Рейтинг@Mail.ru
Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/legrand-1847454851.html
Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке
Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке - РИА Новости, 25.01.2023
Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке
Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:49
2023-01-25T22:34
франция
в мире
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827175110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12786af0dd9800738a620d08c26064d8.jpg
ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке.Отмечается, что бизнес компании в России составляет 1,5 процента от годовых продаж за прошедший год. В Legrand назвали уход с рынка "лучшим вариантом" с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе.После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с вызовами, российский рынок покинула большая часть крупных западных вендоров. В число ушедших производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.
https://ria.ru/20220828/dell-1812705638.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827175110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89c6e80128809ef8090d3b32ad434918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, россия, экономика
Франция, В мире, Россия, Экономика
21:49 25.01.2023 (обновлено: 22:34 25.01.2023)
 
Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке

Французский производитель электрооборудования Legrand прекратит работу на российском рынке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВыключатели и розетки
Выключатели и розетки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Выключатели и розетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке.

"Ввиду текущих обстоятельств, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и на данный момент изучает варианты по передаче контроля в своевременной и организованной манере", — говорится в пресс-релизе фирмы.

Отмечается, что бизнес компании в России составляет 1,5 процента от годовых продаж за прошедший год. В Legrand назвали уход с рынка "лучшим вариантом" с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе.
После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с вызовами, российский рынок покинула большая часть крупных западных вендоров. В число ушедших производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.
Dell. Логотип - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа 2022, 14:45
Dell объявила о полном уходе с российского рынка
 
ФранцияВ миреРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала