https://ria.ru/20230125/legrand-1847454851.html

Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке

Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке - РИА Новости, 25.01.2023

Французская компания Legrand прекратит работу на российском рынке

Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:49

2023-01-25T21:49

2023-01-25T22:34

франция

в мире

россия

экономика

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ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила о прекращении работы на российском рынке.Отмечается, что бизнес компании в России составляет 1,5 процента от годовых продаж за прошедший год. В Legrand назвали уход с рынка "лучшим вариантом" с целью соблюдения законодательства, а также обеспечения операций для сотрудников и покупателей в долгосрочной перспективе.После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с вызовами, российский рынок покинула большая часть крупных западных вендоров. В число ушедших производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.

https://ria.ru/20220828/dell-1812705638.html

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2023

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франция, в мире, россия, экономика