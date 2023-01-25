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Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила - РИА Новости, 25.01.2023
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Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила
Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила - РИА Новости, 25.01.2023
Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила
Неизвестный во вторник утром украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области бело-рыжего кота по кличке Ролтик, жившего там пять лет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:47
2023-01-25T17:56
ленинградская область
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Неизвестный во вторник утром украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области бело-рыжего кота по кличке Ролтик, жившего там пять лет, сообщили РИА Новости в зоомагазине. "Кота принесли к нам с улицы в возрасте шести месяцев, и он живет в нашем магазине уже пять лет. Утром около 11 часов мы хватились, что Ролтика нигде нет, и уже по камерам наблюдения стало ясно, что его унес какой-то подвыпивший мужчина. А кот очень добрый и контактный, он ко всем на руки идет", - рассказала сотрудница зоомагазина. По ее словам, Ролтик страдает аллергией и нуждается в специальном корме. "Мы переживаем, что ему дадут что-нибудь не то", - призналась собеседница агентства. По ее словам, несмотря на то что объявления о пропаже животного расклеены в окрестностях магазина и опубликованы в соцсетях, кот пока не нашелся. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.
https://ria.ru/20230118/leshka-1845802224.html
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ленинградская область, россия, происшествия
Ленинградская область, Россия, Происшествия
17:47 25.01.2023 (обновлено: 17:56 25.01.2023)
 
Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила

В Кудрово Ленинградской области подвыпивший мужчина украл кота, жившего в зоомагазине

Кража кота из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области. Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Кража кота из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области. Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Кража кота из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области. Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Неизвестный во вторник утром украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области бело-рыжего кота по кличке Ролтик, жившего там пять лет, сообщили РИА Новости в зоомагазине.
"Кота принесли к нам с улицы в возрасте шести месяцев, и он живет в нашем магазине уже пять лет. Утром около 11 часов мы хватились, что Ролтика нигде нет, и уже по камерам наблюдения стало ясно, что его унес какой-то подвыпивший мужчина. А кот очень добрый и контактный, он ко всем на руки идет", - рассказала сотрудница зоомагазина.
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По ее словам, Ролтик страдает аллергией и нуждается в специальном корме. "Мы переживаем, что ему дадут что-нибудь не то", - призналась собеседница агентства.
По ее словам, несмотря на то что объявления о пропаже животного расклеены в окрестностях магазина и опубликованы в соцсетях, кот пока не нашелся. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.
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Ленинградская областьРоссияПроисшествия
 
 
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