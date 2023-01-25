https://ria.ru/20230125/kot-1847400706.html

Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила

Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила - РИА Новости, 25.01.2023

Из зоомагазина в Ленинградской области украли кота-старожила

Неизвестный во вторник утром украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области бело-рыжего кота по кличке Ролтик, жившего там пять лет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:47

2023-01-25T17:47

2023-01-25T17:56

ленинградская область

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Неизвестный во вторник утром украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области бело-рыжего кота по кличке Ролтик, жившего там пять лет, сообщили РИА Новости в зоомагазине. "Кота принесли к нам с улицы в возрасте шести месяцев, и он живет в нашем магазине уже пять лет. Утром около 11 часов мы хватились, что Ролтика нигде нет, и уже по камерам наблюдения стало ясно, что его унес какой-то подвыпивший мужчина. А кот очень добрый и контактный, он ко всем на руки идет", - рассказала сотрудница зоомагазина. По ее словам, Ролтик страдает аллергией и нуждается в специальном корме. "Мы переживаем, что ему дадут что-нибудь не то", - призналась собеседница агентства. По ее словам, несмотря на то что объявления о пропаже животного расклеены в окрестностях магазина и опубликованы в соцсетях, кот пока не нашелся. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.

https://ria.ru/20230118/leshka-1845802224.html

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ленинградская область, россия, происшествия