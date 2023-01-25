https://ria.ru/20230125/igrushki-1847250530.html

Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки

Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки - РИА Новости, 25.01.2023

Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки

Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:45

2023-01-25T09:45

2023-01-25T09:45

общество

роскачество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает организация. "Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек "Хагги Вагги", проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа "Чебурашка". …Планируется, что результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года", - говорится в сообщении. В Роскачестве отмечают, что на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа "Чебурашка" рынок наводнили мягкие игрушки самого разного качества, в основном - это обезличенные изделия китайского производства, которые реализуются на российских маркетплейсах. Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили от потребителей, в том числе родительских сообществ. Ранее Роскачество провело проверку игрушек "Хагги Вагги" и обнаружило в них превышения по содержанию фенола. После чего было предложено ужесточить требования для их реализации, а отечественные маркетплейсы и магазины стали убирать эти игрушки из своего ассортимента.

https://ria.ru/20230123/nauka-1845978319.html

https://ria.ru/20181219/1548229915.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскачество