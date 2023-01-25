https://ria.ru/20230125/igrushki-1847250530.html
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки - РИА Новости, 25.01.2023
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки
Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:45
2023-01-25T09:45
2023-01-25T09:45
общество
роскачество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает организация. "Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек "Хагги Вагги", проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа "Чебурашка". …Планируется, что результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года", - говорится в сообщении. В Роскачестве отмечают, что на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа "Чебурашка" рынок наводнили мягкие игрушки самого разного качества, в основном - это обезличенные изделия китайского производства, которые реализуются на российских маркетплейсах. Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили от потребителей, в том числе родительских сообществ. Ранее Роскачество провело проверку игрушек "Хагги Вагги" и обнаружило в них превышения по содержанию фенола. После чего было предложено ужесточить требования для их реализации, а отечественные маркетплейсы и магазины стали убирать эти игрушки из своего ассортимента.
https://ria.ru/20230123/nauka-1845978319.html
https://ria.ru/20181219/1548229915.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, роскачество
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки из-за их популярности
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Роскачество намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода одноименного фильма, сообщает
организация.
"Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек "Хагги Вагги", проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа "Чебурашка". …Планируется, что результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года", - говорится в сообщении.
В Роскачестве отмечают, что на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа "Чебурашка" рынок наводнили мягкие игрушки самого разного качества, в основном - это обезличенные изделия китайского производства, которые реализуются на российских маркетплейсах.
Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили от потребителей, в том числе родительских сообществ.
"Среди ключевых потребительских опасений - использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек", - добавляется в сообщении.
Ранее Роскачество провело проверку игрушек "Хагги Вагги" и обнаружило в них превышения по содержанию фенола. После чего было предложено ужесточить требования для их реализации, а отечественные маркетплейсы и магазины стали убирать эти игрушки из своего ассортимента.