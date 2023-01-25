https://ria.ru/20230125/gaz-1847244735.html

В Австрии заявили о бессмысленности отказа от российского газа

В Австрии заявили о бессмысленности отказа от российского газа - РИА Новости, 25.01.2023

В Австрии заявили о бессмысленности отказа от российского газа

Отказ Австрии от газа из РФ займет годы, и смысла в этом мало, так как российский газ продолжает поступать в республику, только в разы дороже и по другим... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:20

2023-01-25T09:20

2023-01-25T11:34

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Отказ Австрии от газа из РФ займет годы, и смысла в этом мало, так как российский газ продолжает поступать в республику, только в разы дороже и по другим маршрутам, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. "Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ. Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешевого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже. Все же убедились в том, что российский газ поступает к нам дороже и через другие страны. Готов ли гражданин пожертвовать своими сбережениями ради мошенничества с моральными ярлыками - я в этом сомневаюсь", - заявил он. Как заявил в декабре прошлого года уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер, доля газа из РФ в импорте Австрии составляет до 50%, и все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого золота" удалось сократить до 20%, не соответствуют действительности. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер и министры его правительства многократно заявляли о том, что поставки российского газа в республику снижены до "примерно 20 процентов". Как заявили РИА Новости в минэнерго Австрии, цифры взяты из отчета национального регулятора E-Control за октябрь прошлого года. В министерстве уточнили, что данные о поставках российского газа в республику находятся в "диапазоне колебаний", поскольку участники газового рынка не обязаны сообщать E-Control точный источник происхождения импортируемого газа. В январе стала доступна более свежая статистика E-Control, согласно которой доля поставок российского газа в Австрию в ноябре прошлого года составила 41 процент. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, россия, экономика