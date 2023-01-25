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Геральд Грош: ЕС совершил самоубийство из-за Украины

Геральд Грош: ЕС совершил самоубийство из-за Украины - РИА Новости, 25.01.2023

Геральд Грош: ЕС совершил самоубийство из-за Украины

В феврале прошлого года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Летом тогдашний кандидат в президенты Австрии, публицист Геральд Грош направил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:00

2023-01-25T11:00

2023-01-25T11:00

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В феврале прошлого года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Летом тогдашний кандидат в президенты Австрии, публицист Геральд Грош направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором объяснял, что граждане его страны, в отличие от правительства, не поддерживают санкции, введенные Западом якобы в целях скорейшего урегулирования конфликта. Почему официальная Вена не торопится стать посредником в мирных переговорах, зачем Западу следует отказаться от санкционной политики, к чему ведет кризис доверия к нынешним властям Австрии – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил австрийский политик, публицист, бывший кандидат в президенты Геральд Грош.– В феврале Россия начала спецоперацию против Украины. В ответ возглавляемые США G7 и ЕС ввели беспрецедентные санкции против России якобы для прекращения конфликта. Вы – один из немногих европейских политиков, которые с самого начала предупреждали об этих санкциях. В результате спустя год боевые действия на Украине продолжаются, недоверие между Россией и Западом приближается к масштабам холодной войны, а Европе грозит экономический и энергетический кризис. Был ли шанс избежать такого развития событий после 24 февраля?– Санкции были драматической, серьезной ошибкой, порожденной чрезмерной эмоциональной реакцией со стороны европейского руководства. Брюссель и главы государств и правительств загнали нас в тупик. Из солидарности мы совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство. Энергетические рынки сходят с ума, инфляция находится на рекордно высоком уровне, страдает общество в целом. Результатом являются массовые социальные потрясения.Между тем, однако, Россия очень быстро поняла, как формировать свои экономические взаимоотношения с Китаем, Индией, Пакистаном, Турцией и многими другими странами. Об этом свидетельствуют прибыли российской энергетики, а в Европе потребитель должен поддерживаться за счет налоговых фондов (имеются в виду программы поддержки граждан, которые финансируются за счет бюджета – ред.). Все прогнозы руководства ЕС о том, что в течение месяца Россия рухнет экономически, что граждане восстанут против правительства, и что (президент России Владимир – ред.) Путин будет свергнут, оказались одновременно и робкими, и ложными надеждами. Они были успокоительными пилюлями, чтобы сплотить народы Европы, которых... нельзя было бы убедить добровольно. Можно ли было этого избежать? Да, конечно! В ноябре 2022 года США, от имени которых фактически действует ЕС, могли бы заняться проблемами безопасности России. Конфликта можно было бы избежать путем уважительных переговоров между Вашингтоном и Москвой.– Вы, будучи кандидатом в президенты, написали письмо президенту Путину летом. Вы по-прежнему разделяете свои оценки, высказанные в этом письме? Как вы оцениваете сегодняшнюю политику австрийского правительства в отношении России?– Все мои опасения подтвердились. У войны много лоббистов, у мира их нет. Тот факт, что именно нейтральная Австрия участвует в этих санкциях, в этой экономической войне, стал серьезным нарушением федеральной конституции и предательством австрийского населения. Это также сильно ударило по нам. Проблема в том, что сейчас у нас есть действующие члены правительства, которые бы в любом другом государстве не годились бы для работы в муниципалитете из-за отсутствия видения. Народный опрос в Венгрии при Викторе Орбане показывает, что правительства продвигали эту эскалацию от имени граждан, но не имели легитимности. Поэтому я по-прежнему за немедленный выход из санкций и немедленное установление всех дипломатических отношений с целью предложить Австрию в качестве места для мирных переговоров.– Как вы считаете, в сегодняшней ситуации возможно, что Вена воспользуется своим нейтральным статусом и попытается организовать украинский процесс урегулирования в качестве посредника? Видите ли вы соответствующую политическую волю в нынешнем федеральном правительстве, или в Австрии ждут победы на поле боя в этом конфликте?– Не будет победы на поле боя. Совершенно безумно верить в это, будучи в здравом уме. Тем более, что Украину вооружают НАТО и европейские страны, тратя миллиарды, поэтому она может продолжительно сопротивляться и отказываться от переговоров. А Россия непобедима из-за своей военной мощи. Это патовая ситуация, которая заканчивается многолетней позиционной войной на истощение. А пока мы идем вразнос экономически. Это не оказывает услуги ни одной живой душе. Австрия должна была наложить вето на продление санкций на европейском уровне. Таким образом стратегия США будет разрушена. ЕС будет обречен разрабатывать собственное решение. На втором этапе Австрия предлагает себя в качестве места переговоров. Целью будет прекращение огня, референдум в районах востока Украины под председательством ОБСЕ. Граждане должны решить, хотят они принадлежать к Украине или России. Украина обещает вычеркнуть из конституции свое намерение вступить в НАТО. Для этого Россия и ЕС должны предоставить гарантии безопасности для Украины. Такие пункты в переговорах можно было бы использовать в качестве ориентира. Однако это также предполагает отмену санкций ЕС, прекращение поставок оружия и согласие России, как и Украины, на прекращение огня по нынешней линии фронта.– Влияет ли на возможность урегулирования конфликта тот факт, что сейчас НАТО поставляет Украине и тяжелое вооружение (танки и так далее)? Возможно ли, что Австрия также присоединится к военной операции на Украине? Стоит ли ожидать, что следующим шагом станет вступление Австрии в НАТО?– Австрия не вступит в НАТО. Каждый политик, который потребует этого, в мгновение ока распрощается с должностью. Нейтралитет пользуется особым отношением у населения. Таким образом, целью Австрии должно быть полное восстановление политического, риторического и военного нейтралитета. Также Австрия не примет обязательств в связи с военной операцией на Украине. Потому что это означало бы, что конфликт примет размеры мировой войны. Уже достаточно опасно, что правительство Германии и ряд других стран ЕС косвенно участвовали в войне, поставляя оружие. Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО, с одной стороны, и Россией – с другой. ЕС – просто полезный идиот, в данном случае – Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединенные Штаты выигрывают от этого конфликта, тем более что их военная промышленность приносит самые высокие прибыли с 1945 года.– По статистике, цены на газ в Австрии в декабре 2022 года были примерно на 100% выше, чем в декабре 2021 года. При этом Россия в одностороннем порядке не отказывалась от контрактов на поставку. Почему в этой ситуации австрийцы все еще стоят за правительством, поддерживая Австрийскую народную партию и "Зеленых", почему (Александер – ред.) Ван дер Беллен был повторно избран федеральным президентом? Разве все проблемы Австрии сегодня не созданы ее собственными властями?– Мы не должны забывать, что в настоящее время большинство населения больше не поддерживает правительство. Партия канцлера (Карла Нехаммера Австрийская народная партия – ред.) имеет 20% поддержки, партнер по коалиции ("Зеленые") – менее 10%. Тридцать процентов – это не большинство. Поэтому новые парламентские выборы должны изменить соотношение большинства. Кувшин идет к колодцу ровно столько раз, пока не разобьется. А доверие граждан к собственному правительству полностью разрушено в связи с инфляцией. Граждане Австрии жаждут мира и особенно социального мира в своей стране.– Российское правительство утверждает, что готово к длительной войне в Украине, готово полностью перестроить экономику в военных целях. Готовы ли Австрия, Европа к этому?– Нет. Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе. Ситуация и без того напряженная. С одной стороны, политики от "Зеленых" призывают к деиндустриализации континента, с другой стороны, у нашей экономики итак серьезные проблемы. Сравнивая, например, Россию и Австрию, мы видим, что в Австрии существует многочисленный и незатронутый средний класс. Население России, с другой стороны, вполне привыкло переносить трудности из-за международных потрясений. Кроме того, состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики. Тем более из-за войны, в которой мы не виноваты, не участвуем в ней!– По состоянию на ноябрь 2022 года более 40% поставок газа в Австрию приходилось на Россию. Каковы будут последствия полной остановки этих поставок? Разделяете ли вы оптимистичные прогнозы правительства по замене российского газа биогазом собственного производства или закупкой аналогичного количества газа в арабских странах?– Полная остановка будет иметь драматические последствия, тем более что полный отказ нельзя компенсировать небольшим количеством СПГ из Катара или небольшим объемом биогаза из местных навозных куч. Это романтическая идея, распространяемая как опиум для народа. Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ. Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешевого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже. Все же убедились в том, что российский газ поступает к нам дороже и через другие страны. Готов ли гражданин пожертвовать своими сбережениями ради мошенничества с моральными ярлыками – я в этом сомневаюсь.– Вы говорили о климатическом терроризме во время предвыборной кампании. С тех пор эта тема приобрела новое измерение. Мы видели вандализм в музеях Австрии. Вы ожидаете, что эта эскалация продолжится? Почему идеи агрессивной климатической кампании так популярны у здешней молодежи? Почему этих людей не привлекают традиционные инструменты представительства в условиях демократии – ведь в правительстве находится партия "Зеленых"?– Тем фактом, что "Зеленые" находятся в правительстве Германии и Австрии, мы обязаны популистской кампании страха, проводимой молодой шведской активисткой (Гретой Тунберг – ред.), которая стала для правительства и СМИ новым "золотым тельцом"... Целью этих активистов является не климат и не защита окружающей среды. Но исключительно внедрение плановой экономики. В будущем государство будет диктовать людям, как им жить, чтобы защитить климат. Это настоящая цель. Климатические террористы в Австрии — это в лучшем случае 20-30 человек, которые создают много шума. Делать выводы о движении по этим цифрам глупо.

https://ria.ru/20230116/avstriya-1845175749.html

https://ria.ru/20230110/gaz-1843914406.html

https://ria.ru/20221217/bryussel-1839433025.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846745992.html

https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, владимир путин, виктор орбан, австрия, россия, украина, евросоюз, нато, g7, в мире