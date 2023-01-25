Рейтинг@Mail.ru
Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/filippiny-1847269743.html
Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны
Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны - РИА Новости, 25.01.2023
Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна подаст протест Китаю в связи с сообщениями о том, что китайская береговая охрана прогнала... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:00
2023-01-25T11:00
в мире
фердинанд маркос
си цзиньпин
пекин
филиппины
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146509/63/1465096369_0:0:3698:2080_1920x0_80_0_0_a59c498319e948b27d667c0d6d82dad6.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна подаст протест Китаю в связи с сообщениями о том, что китайская береговая охрана прогнала филиппинских рыбаков с мелководья Аюнгин. В начале января филиппинская береговая охрана сообщила, что китайское судно прогнало филиппинскую рыбацкую лодку со спорной территории мелководья Аюнгин. Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как Маркос и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о "компромиссе" во время поездки филиппинского лидеры в Пекин с 3 по 5 января. В ходе визита страны подписали соглашение о создании совместного механизма прямого общения. "Мы немедленно использовали тот механизм прямого общения, о котором я говорил, чтобы связаться с правительством Китая. Но это не помешает нам продолжать выступать с официальным протестом и направить вербальную ноту по этому поводу", — приводит слова Маркоса филиппинская газета Manila Times. Президент добавил, что надеется, что Филиппины и Китай вскоре придут к соглашению, которое позволит филиппинцам спокойно ловить рыбу. "Я надеюсь, что мы сможем прийти к какому-то соглашению, потому что не вижу в этой слежке за нашими лодками пользы для китайцев. Эти рыбацкие лодки не вооружены. Они ни для кого не представляют угрозы", - подчеркнул Маркос. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает.
https://ria.ru/20230105/soglashenie-1843140605.html
https://ria.ru/20220525/filippiny-1790637015.html
пекин
филиппины
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146509/63/1465096369_507:0:3698:2393_1920x0_80_0_0_50bad9608790f0307db10406d9170bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фердинанд маркос, си цзиньпин, пекин, филиппины, китай
В мире, Фердинанд Маркос, Си Цзиньпин, Пекин, Филиппины, Китай
11:00 25.01.2023
 
Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны

Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны на мелководье Аюнгин

© AP Photo / Bullit MarquezКорабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Bullit Marquez
Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна подаст протест Китаю в связи с сообщениями о том, что китайская береговая охрана прогнала филиппинских рыбаков с мелководья Аюнгин.
В начале января филиппинская береговая охрана сообщила, что китайское судно прогнало филиппинскую рыбацкую лодку со спорной территории мелководья Аюнгин. Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как Маркос и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о "компромиссе" во время поездки филиппинского лидеры в Пекин с 3 по 5 января. В ходе визита страны подписали соглашение о создании совместного механизма прямого общения.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 13:13
Пекин и Манила договорились о взаимодействии в Южно-Китайском море
"Мы немедленно использовали тот механизм прямого общения, о котором я говорил, чтобы связаться с правительством Китая. Но это не помешает нам продолжать выступать с официальным протестом и направить вербальную ноту по этому поводу", — приводит слова Маркоса филиппинская газета Manila Times.
Президент добавил, что надеется, что Филиппины и Китай вскоре придут к соглашению, которое позволит филиппинцам спокойно ловить рыбу.
"Я надеюсь, что мы сможем прийти к какому-то соглашению, потому что не вижу в этой слежке за нашими лодками пользы для китайцев. Эти рыбацкие лодки не вооружены. Они ни для кого не представляют угрозы", - подчеркнул Маркос.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает.
Фердинанд Маркос - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая 2022, 15:22
Фердинанд Маркос — младший стал новым президентом Филиппин
 
В миреФердинанд МаркосСи ЦзиньпинПекинФилиппиныКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала