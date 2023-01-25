https://ria.ru/20230125/filippiny-1847269743.html

Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны

Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны - РИА Новости, 25.01.2023

Филиппины подадут протест Китаю из-за действий береговой охраны

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна подаст протест Китаю в связи с сообщениями о том, что китайская береговая охрана прогнала... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:00

2023-01-25T11:00

2023-01-25T11:00

в мире

фердинанд маркос

си цзиньпин

пекин

филиппины

китай

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна подаст протест Китаю в связи с сообщениями о том, что китайская береговая охрана прогнала филиппинских рыбаков с мелководья Аюнгин. В начале января филиппинская береговая охрана сообщила, что китайское судно прогнало филиппинскую рыбацкую лодку со спорной территории мелководья Аюнгин. Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как Маркос и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о "компромиссе" во время поездки филиппинского лидеры в Пекин с 3 по 5 января. В ходе визита страны подписали соглашение о создании совместного механизма прямого общения. "Мы немедленно использовали тот механизм прямого общения, о котором я говорил, чтобы связаться с правительством Китая. Но это не помешает нам продолжать выступать с официальным протестом и направить вербальную ноту по этому поводу", — приводит слова Маркоса филиппинская газета Manila Times. Президент добавил, что надеется, что Филиппины и Китай вскоре придут к соглашению, которое позволит филиппинцам спокойно ловить рыбу. "Я надеюсь, что мы сможем прийти к какому-то соглашению, потому что не вижу в этой слежке за нашими лодками пользы для китайцев. Эти рыбацкие лодки не вооружены. Они ни для кого не представляют угрозы", - подчеркнул Маркос. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает.

https://ria.ru/20230105/soglashenie-1843140605.html

https://ria.ru/20220525/filippiny-1790637015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фердинанд маркос, си цзиньпин, пекин, филиппины, китай