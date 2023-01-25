https://ria.ru/20230125/etanol-1847288124.html
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола - РИА Новости, 25.01.2023
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола
Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:11
2023-01-25T12:11
2023-01-25T12:11
общество
алексей кузнецов
россия
рбк (медиагруппа)
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола и лекарственных препаратов с ним. "Минздрав, безусловно, поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847105012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей кузнецов, россия, рбк (медиагруппа), госдума рф, совет федерации рф
Общество, Алексей Кузнецов, Россия, РБК (медиагруппа), Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этилового спирта