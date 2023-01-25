https://ria.ru/20230125/etanol-1847288124.html

Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола

Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола - РИА Новости, 25.01.2023

Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола

Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:11

2023-01-25T12:11

2023-01-25T12:11

общество

алексей кузнецов

россия

рбк (медиагруппа)

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совет федерации рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола и лекарственных препаратов с ним. "Минздрав, безусловно, поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847105012.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, алексей кузнецов, россия, рбк (медиагруппа), госдума рф, совет федерации рф