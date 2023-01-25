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Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола - РИА Новости, 25.01.2023
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Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола - РИА Новости, 25.01.2023
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола
Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:11
2023-01-25T12:11
общество
алексей кузнецов
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола и лекарственных препаратов с ним. "Минздрав, безусловно, поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта", - сказал Кузнецов.
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общество, алексей кузнецов, россия, рбк (медиагруппа), госдума рф, совет федерации рф
Общество, Алексей Кузнецов, Россия, РБК (медиагруппа), Госдума РФ, Совет Федерации РФ
12:11 25.01.2023
 
Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этанола

Минздрав поддержал предложения по борьбе с нелегальным оборотом этилового спирта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола и лекарственных препаратов с ним.
"Минздрав, безусловно, поддерживает предложения, направленные на противодействие нелегальному обороту медицинского этилового спирта", - сказал Кузнецов.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:37
Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств
 
ОбществоАлексей КузнецовРоссияРБК (медиагруппа)Госдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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