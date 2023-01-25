https://ria.ru/20230125/es-1847223804.html

Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США

Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США - РИА Новости, 25.01.2023

Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США

Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:13

2023-01-25T03:13

2023-01-25T03:13

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сша

евросоюз

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК демонстрирует "самые высокие прибыли с 1945 года", заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. По словам политика, антироссийские санкции стали "драматической, серьезной ошибкой, порожденной чрезмерной эмоциональной реакцией со стороны европейского руководства". При этом Вену "загнали в тупик", и из-за ложно понятой общеевропейской солидарности австрийцы "совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство", считает Грош. "Энергетические рынки сходят с ума, инфляция находится на рекордно высоком уровне, страдает общество в целом. Результатом являются массовые социальные потрясения", - добавил он.

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в мире, сша, евросоюз, нато, россия, цены на нефть