Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США
Экс-кандидат в президенты Австрии Грош: ЕС оказался для США "полезным идиотом" на Украине
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК демонстрирует "самые высокие прибыли с 1945 года", заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.
"Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией - с другой. Евросоюз - просто полезный идиот, в данном случае - Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединенные Штаты выигрывают от этого конфликта, тем более что их военная промышленность приносит самые высокие прибыли с 1945 года", - заявил он.
По словам политика, антироссийские санкции стали "драматической, серьезной ошибкой, порожденной чрезмерной эмоциональной реакцией со стороны европейского руководства". При этом Вену "загнали в тупик", и из-за ложно понятой общеевропейской солидарности австрийцы "совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство", считает Грош.
"Энергетические рынки сходят с ума, инфляция находится на рекордно высоком уровне, страдает общество в целом. Результатом являются массовые социальные потрясения", - добавил он.