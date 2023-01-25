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Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США - РИА Новости, 25.01.2023
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Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США
Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США - РИА Новости, 25.01.2023
Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США
Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:13
2023-01-25T03:13
в мире
сша
евросоюз
нато
россия
цены на нефть
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК демонстрирует "самые высокие прибыли с 1945 года", заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. По словам политика, антироссийские санкции стали "драматической, серьезной ошибкой, порожденной чрезмерной эмоциональной реакцией со стороны европейского руководства". При этом Вену "загнали в тупик", и из-за ложно понятой общеевропейской солидарности австрийцы "совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство", считает Грош. "Энергетические рынки сходят с ума, инфляция находится на рекордно высоком уровне, страдает общество в целом. Результатом являются массовые социальные потрясения", - добавил он.
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в мире, сша, евросоюз, нато, россия, цены на нефть
В мире, США, Евросоюз, НАТО, Россия, Цены на нефть
03:13 25.01.2023
 
Австрийский политик назвал ЕС "полезным идиотом" США

Экс-кандидат в президенты Австрии Грош: ЕС оказался для США "полезным идиотом" на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался для США "полезным идиотом" на Украине, так как в результате конфликта в выигрыше пока оказался только Вашингтон, американский ВПК демонстрирует "самые высокие прибыли с 1945 года", заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.
"Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией - с другой. Евросоюз - просто полезный идиот, в данном случае - Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединенные Штаты выигрывают от этого конфликта, тем более что их военная промышленность приносит самые высокие прибыли с 1945 года", - заявил он.
По словам политика, антироссийские санкции стали "драматической, серьезной ошибкой, порожденной чрезмерной эмоциональной реакцией со стороны европейского руководства". При этом Вену "загнали в тупик", и из-за ложно понятой общеевропейской солидарности австрийцы "совершили экономическое, внешнеполитическое, политическое и общественно-политическое самоубийство", считает Грош.
"Энергетические рынки сходят с ума, инфляция находится на рекордно высоком уровне, страдает общество в целом. Результатом являются массовые социальные потрясения", - добавил он.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:20
СМИ: ЕК забеспокоилась о европейских фермерах из-за торговли с Украиной
 
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