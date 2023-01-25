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Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах - РИА Новости, 25.01.2023
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Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах
Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах - РИА Новости, 25.01.2023
Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах
Парламентарии фракции КПРФ продолжат публиковать свои декларации о доходах, заявил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:22
2023-01-25T19:22
политика
александр ющенко
вячеслав володин
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Парламентарии фракции КПРФ продолжат публиковать свои декларации о доходах, заявил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко. "У нас нет в этом секрета... Мы не видим в принципе каких-то сложностей в публикации", - сказал он. Ющенко отметил, что в партии не понимают, чем была вызвана необходимость принятия соответствующего закона. В среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, при этом он назвал двойными стандартами случаи, в которых политики будут прикрываться законом о декларациях, в то же время говоря об открытости. По словам Володина, он опубликует декларацию. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что депутаты фракции продолжат публиковать декларации о доходах в добровольном порядке либо на личных, либо на партийных ресурсах.
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html
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политика, александр ющенко, вячеслав володин, сергей миронов, госдума рф, кпрф
Политика, Александр Ющенко, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Госдума РФ, КПРФ
19:22 25.01.2023
 
Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах

Депутат Ющенко заявил, что в КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСторонники КПРФ на митинге
Сторонники КПРФ на митинге - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сторонники КПРФ на митинге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Парламентарии фракции КПРФ продолжат публиковать свои декларации о доходах, заявил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко.
"У нас нет в этом секрета... Мы не видим в принципе каких-то сложностей в публикации", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:02
Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями
Ющенко отметил, что в партии не понимают, чем была вызвана необходимость принятия соответствующего закона.
В среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, при этом он назвал двойными стандартами случаи, в которых политики будут прикрываться законом о декларациях, в то же время говоря об открытости. По словам Володина, он опубликует декларацию.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что депутаты фракции продолжат публиковать декларации о доходах в добровольном порядке либо на личных, либо на партийных ресурсах.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:49
Хинштейн продолжит публиковать декларацию о доходах
 
ПолитикаАлександр ЮщенкоВячеслав ВолодинСергей МироновГосдума РФКПРФ
 
 
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