https://ria.ru/20230125/dokhody-1847429113.html

Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах

Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах - РИА Новости, 25.01.2023

Депутаты КПРФ продолжат публиковать декларации о доходах

Парламентарии фракции КПРФ продолжат публиковать свои декларации о доходах, заявил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:22

2023-01-25T19:22

2023-01-25T19:22

политика

александр ющенко

вячеслав володин

сергей миронов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Парламентарии фракции КПРФ продолжат публиковать свои декларации о доходах, заявил РИА Новости депутат ГД Александр Ющенко. "У нас нет в этом секрета... Мы не видим в принципе каких-то сложностей в публикации", - сказал он. Ющенко отметил, что в партии не понимают, чем была вызвана необходимость принятия соответствующего закона. В среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, при этом он назвал двойными стандартами случаи, в которых политики будут прикрываться законом о декларациях, в то же время говоря об открытости. По словам Володина, он опубликует декларацию. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что депутаты фракции продолжат публиковать декларации о доходах в добровольном порядке либо на личных, либо на партийных ресурсах.

https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html

https://ria.ru/20230125/deklaratsiya-1847361004.html

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политика, александр ющенко, вячеслав володин, сергей миронов, госдума рф, кпрф