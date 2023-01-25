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На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты - РИА Новости, 25.01.2023
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На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты
На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты - РИА Новости, 25.01.2023
На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:23
2023-01-25T16:08
юар
брикс
в мире
сергей лавров
россия
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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе."Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали - о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Анголы. Министр добавил, что "об этом, в частности, обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в ЮАР в конце августа". На саммит будет приглашена и группа африканских стран."Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы, и хотят создавать механизмы для обеспечения устойчивого развития, которые будут защищены от диктата извне", - также отметил Лавров.Ранее министр иностранных дел России во время своего визита в Эсватини говорил о том, что на финансовые механизмы Запада нельзя полагаться - он в любой момент готов обмануть ради сиюминутной цели, именно по этой причине в БРИКС появились идеи о создании своей валюты.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии РИА Новости заявил, что полноценная единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой, при этом в ближайшее время вполне возможно появление корзины валют стран объединения, в которой будет доминировать юань.
https://ria.ru/20230124/valyuta-1847067351.html
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юар, брикс, в мире, сергей лавров, россия
ЮАР, БРИКС, В мире, Сергей Лавров, Россия
15:23 25.01.2023 (обновлено: 16:08 25.01.2023)
 
На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты

Лавров: идею создать единую валюту БРИКС обсудят на саммите в ЮАР в августе

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС. Архивное фото
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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.
"Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали - о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Анголы. Министр добавил, что "об этом, в частности, обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в ЮАР в конце августа". На саммит будет приглашена и группа африканских стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Лавров прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС
"Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы, и хотят создавать механизмы для обеспечения устойчивого развития, которые будут защищены от диктата извне", - также отметил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России во время своего визита в Эсватини говорил о том, что на финансовые механизмы Запада нельзя полагаться - он в любой момент готов обмануть ради сиюминутной цели, именно по этой причине в БРИКС появились идеи о создании своей валюты.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии РИА Новости заявил, что полноценная единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой, при этом в ближайшее время вполне возможно появление корзины валют стран объединения, в которой будет доминировать юань.
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Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России
 
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