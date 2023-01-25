https://ria.ru/20230125/briks-1847351335.html

На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты

На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты - РИА Новости, 25.01.2023

На саммите БРИКС в августе обсудят создание единой валюты

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:23

2023-01-25T15:23

2023-01-25T16:08

юар

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ЛУАНДА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе."Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали - о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Анголы. Министр добавил, что "об этом, в частности, обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в ЮАР в конце августа". На саммит будет приглашена и группа африканских стран."Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы, и хотят создавать механизмы для обеспечения устойчивого развития, которые будут защищены от диктата извне", - также отметил Лавров.Ранее министр иностранных дел России во время своего визита в Эсватини говорил о том, что на финансовые механизмы Запада нельзя полагаться - он в любой момент готов обмануть ради сиюминутной цели, именно по этой причине в БРИКС появились идеи о создании своей валюты.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю.Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии РИА Новости заявил, что полноценная единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой, при этом в ближайшее время вполне возможно появление корзины валют стран объединения, в которой будет доминировать юань.

https://ria.ru/20230124/valyuta-1847067351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юар, брикс, в мире, сергей лавров, россия