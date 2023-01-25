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Австрийский политик рассказал, как санкции нарушают конституцию страны - РИА Новости, 25.01.2023
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Австрийский политик рассказал, как санкции нарушают конституцию страны
Австрийский политик рассказал, как санкции нарушают конституцию страны - РИА Новости, 25.01.2023
Австрийский политик рассказал, как санкции нарушают конституцию страны
Вена должна выйти из санкций и стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T07:13
2023-01-25T11:34
россия
австрия
украина
евросоюз
нато
обсе
владимир путин
в мире
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Вена должна выйти из санкций и стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. "Тот факт, что именно нейтральная Австрия участвует в этих санкциях, в этой экономической войне, стало серьезным нарушением федеральной конституции и предательством австрийского населения. Это также сильно ударило по нам... Поэтому я по-прежнему за немедленный выход из санкций и немедленное установление всех дипломатических отношений с целью предложить Австрию в качестве места для мирных переговоров", - сказал Грош, добавив, что санкционная политика ЕС и США привели к тому, что "мы идем вразнос экономически". "Это не оказывает услуги ни одной живой душе. Австрия должна была наложить вето на продление санкций на европейском уровне. Таким образом, стратегия США будет разрушена. ЕС будет обречен разрабатывать собственное решение", - указал собеседник агентства. В качестве исходных тем для будущих переговоров, которые, по мнению политика, должны состояться в Вене между Москвой и Киевом после выхода Австрии из санкций ЕС, он назвал прекращение огня, а также референдум "в районах востока Украины под председательством ОБСЕ", по итогам которого будет закреплено желание граждан "принадлежать к Украине или России". Кроме того, Украина должна "вычеркнуть из конституции свое намерение вступить в НАТО", взамен Россия и ЕС могли бы предоставить ей гарантии безопасности, считает Грош. "Однако это также предполагает отмену санкций ЕС, прекращение поставок оружия и согласие России, как и Украины, на прекращение огня по нынешней линии фронта", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В МИД РФ заявляли, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230125/ek-1847221085.html
https://ria.ru/20230125/es-1847223804.html
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россия, австрия, украина, евросоюз, нато, обсе, владимир путин, в мире
Россия, Австрия, Украина, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Владимир Путин, В мире
07:13 25.01.2023 (обновлено: 11:34 25.01.2023)
 
Австрийский политик рассказал, как санкции нарушают конституцию страны

Геральд Грош: поддержка антироссийских санкций является нарушением конституции Австрии

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Вена должна выйти из санкций и стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.
"Тот факт, что именно нейтральная Австрия участвует в этих санкциях, в этой экономической войне, стало серьезным нарушением федеральной конституции и предательством австрийского населения. Это также сильно ударило по нам... Поэтому я по-прежнему за немедленный выход из санкций и немедленное установление всех дипломатических отношений с целью предложить Австрию в качестве места для мирных переговоров", - сказал Грош, добавив, что санкционная политика ЕС и США привели к тому, что "мы идем вразнос экономически".
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"Это не оказывает услуги ни одной живой душе. Австрия должна была наложить вето на продление санкций на европейском уровне. Таким образом, стратегия США будет разрушена. ЕС будет обречен разрабатывать собственное решение", - указал собеседник агентства.
В качестве исходных тем для будущих переговоров, которые, по мнению политика, должны состояться в Вене между Москвой и Киевом после выхода Австрии из санкций ЕС, он назвал прекращение огня, а также референдум "в районах востока Украины под председательством ОБСЕ", по итогам которого будет закреплено желание граждан "принадлежать к Украине или России". Кроме того, Украина должна "вычеркнуть из конституции свое намерение вступить в НАТО", взамен Россия и ЕС могли бы предоставить ей гарантии безопасности, считает Грош. "Однако это также предполагает отмену санкций ЕС, прекращение поставок оружия и согласие России, как и Украины, на прекращение огня по нынешней линии фронта", - добавил он.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В МИД РФ заявляли, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Читайте полный текст интервью >>>
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